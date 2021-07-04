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Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов»

4 июля
2021 год

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4 июля 2021
Писатель Джордж Мартин признал, что концовка культового сериала «Игра престолов» оказалась провальной. Создатель цикла романов «Песнь льда и пламени», на котором основан сериал, пообещал, что напишет другую, более удачную концовку в своей последней книге.

Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов»

«Когда в 2011 году вышел первый сезон, я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошёл своим путём», — сказал Мартин.

К слову, «своим путём» сериал начал идти с самого начала. По словам Джорджа Мартина, у него было много вопросов к студии HBO, которая снимала «Игру престолов». Сценаристы консультировались с Мартином по основным сюжетным линиям, но потом вносили свои правки, которые противоречили словам писателя.

Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов»

Джордж Мартин рассказал, что в какой-то момент изменений стало очень много и связь с книгами была почти утеряна. В конце концов, финал, который придумали сценаристы, разочаровал миллионы поклонников.

Сейчас Мартин работает над последними частями — «Ветер зимы» и «Грёзы о весне». Первая книга должна выйти уже этим летом, а вторая в 2023 году.
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Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов» фотографии
Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов» фотографии
Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов» фотографии
Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов» фотографии
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