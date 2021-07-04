Джордж Мартин пообещал «переделать» концовку «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин
признал, что концовка культового сериала «Игра престолов»
оказалась провальной. Создатель цикла романов «Песнь льда и пламени», на котором основан сериал, пообещал, что напишет другую, более удачную концовку в своей последней книге.
«Когда в 2011 году вышел первый сезон, я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошёл своим путём»
, — сказал Мартин.
К слову, «своим путём» сериал начал идти с самого начала. По словам Джорджа Мартина, у него было много вопросов к студии HBO, которая снимала «Игру престолов». Сценаристы консультировались с Мартином по основным сюжетным линиям, но потом вносили свои правки, которые противоречили словам писателя.
Джордж Мартин рассказал, что в какой-то момент изменений стало очень много и связь с книгами была почти утеряна. В конце концов, финал, который придумали сценаристы, разочаровал миллионы поклонников.
Сейчас Мартин работает над последними частями — «Ветер зимы» и «Грёзы о весне». Первая книга должна выйти уже этим летом, а вторая в 2023 году.
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