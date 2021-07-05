Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре

5 июля
2021 год

Лайфстайл >>
5 июля 2021
Актриса Мария Аронова оценила в интервью изданию «Собеседник» приглашение певицы Ольги Бузовой на роль в спектакле «Чудесный грузин» в Московском Художественном академическом театре имени Горького.

Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре

По словам Ароновой, Бузову «подставили». Мария Валерьевна отметила, что не видела постановку, поэтому не смогла оценить игру, однако добавила, что и непрофессионала можно поставить на сцене так, что он «заблестит».

«Поскольку я не видела спектакль, мне сложно рассуждать о том, что и как Оля там делает. Знаете, когда-то, во времена моего детства, самыми недосягаемыми людьми были космонавты. А сейчас, если вы богаты и здоровы, вы можете полететь в космос, правда ведь? А раньше это и представить было невозможно. Но из этого ведь не следует, что профессия космонавта обесценилась? Так же и в театре. Можно и непрофессионала поставить на сцене так, что он заблестит. Но если человек, пусть и с именем, но не имеющий к театральной профессии никакого отношения, делает то, что может делать любой статист, – я тогда не очень понимаю, для чего. Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр».

Аронова также ответила на вопрос, оскорбляет ли артистов присутствие певицы на сцене. Она отметила, что сначала попробовала бы совместную игру во время репетиций, и, если бы партнерша оказалась талантливой, ей было бы непонятно, почему это должно быть оскорбительным.

«А если это не талантливо, а просто для хайпа, тогда это оскорбило бы меня. Я сказала бы: «Окей, ребята. Режиссер имеет право на лево, но я в этом участвовать не буду». Я с Олей лично не знакома, но мне кажется, что её подставили. Я бы восприняла это так».

Аронова назвала Ольгу Бузову и Даню Милохина «героями нашего времени», поэтому она не видит ничего плохого в приглашении певицы на сцену МХАТа в отличие от своих коллег по цеху, которые Ольгу раскритиковали. Аронова заключила, что звезда шоу-бизнеса смелая, хорошо выглядит и не боится высказываться. Мария Валерьевна призвала посмотреть, оправдает ли игра Бузовой в спектакле маркетинговый ход режиссера.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе
«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
«Мы её берём на перевоспитание»: Захар Прилепин о появлении Бузовой на сцене МХАТ им. Горького
Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой
Ольга Бузова «играет и поёт» в спектакле про молодого Сталина на сцене МХАТ им. Горького
Поиск по меткам
откровение
персоны
Мария АроноваОльга Бузова
театры
МХАТ им.Горького

фотографии >>
Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Меньшов
5 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Меньшов.
Юрий Петров
4 июля ушёл из жизни актёр Юрий Петров.
Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.
Ксения Драгунская
1 июля ушла из жизни сценарист, драматург Ксения Драгунская.

День рождения >>

Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Людмила Колесникова
Павел Морозенко
Глеб Пускепалис
Евгений Славский
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Василий Фунтиков
Женевьева Град
Диана Линн
Иза Миранда
Ширли Найт
Уоррен Оутс
Иоанна Пежак
Райан Хэнсен
все родившиеся 5 июля >>

Афиша кино >>

Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
Чёрная вдова
боевик, научная фантастика, приключения, экранизация
США, 2020
Бугимен
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Марокко, Франция, 2018
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Магазинные воришки всего мира
драма, комедия
США, 2021
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
биография
Россия, 2021
Лена и львёнок
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
Кошмары
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2020
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен