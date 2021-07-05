Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре

Актриса Мария Аронова
оценила в интервью изданию «Собеседник
» приглашение
певицы Ольги Бузовой
на роль в спектакле «Чудесный грузин» в Московском Художественном академическом театре имени Горького
.
По словам Ароновой, Бузову «подставили». Мария Валерьевна отметила, что не видела постановку, поэтому не смогла оценить игру, однако добавила, что и непрофессионала можно поставить на сцене так, что он «заблестит»
.
«Поскольку я не видела спектакль, мне сложно рассуждать о том, что и как Оля там делает. Знаете, когда-то, во времена моего детства, самыми недосягаемыми людьми были космонавты. А сейчас, если вы богаты и здоровы, вы можете полететь в космос, правда ведь? А раньше это и представить было невозможно. Но из этого ведь не следует, что профессия космонавта обесценилась? Так же и в театре. Можно и непрофессионала поставить на сцене так, что он заблестит. Но если человек, пусть и с именем, но не имеющий к театральной профессии никакого отношения, делает то, что может делать любой статист, – я тогда не очень понимаю, для чего. Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр».
Аронова также ответила на вопрос, оскорбляет ли артистов присутствие певицы на сцене. Она отметила, что сначала попробовала бы совместную игру во время репетиций, и, если бы партнерша оказалась талантливой, ей было бы непонятно, почему это должно быть оскорбительным.
«А если это не талантливо, а просто для хайпа, тогда это оскорбило бы меня. Я сказала бы: «Окей, ребята. Режиссер имеет право на лево, но я в этом участвовать не буду». Я с Олей лично не знакома, но мне кажется, что её подставили. Я бы восприняла это так».
Аронова назвала Ольгу Бузову и Даню Милохина «героями нашего времени
», поэтому она не видит ничего плохого в приглашении певицы на сцену МХАТа в отличие от своих коллег по цеху, которые Ольгу раскритиковали
. Аронова заключила, что звезда шоу-бизнеса смелая, хорошо выглядит и не боится высказываться. Мария Валерьевна призвала посмотреть, оправдает ли игра Бузовой в спектакле маркетинговый ход режиссера.
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