Мария Аронова высказалась о дебюте Ольги Бузовой в театре

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Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького

5 июля

«Я больше не хочу слышать про изящное старение»: Джулианна Мур о ненавистном комплименте

Актриса призналась, какая формулировка приводит её в бешенство