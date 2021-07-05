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Анастасия Макеева рассказала, как ей угрожали расправой

5 июля
2021 год

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5 июля 2021
Анастасия Макеева в мае этого года вышла замуж за 37-летнего Романа Малькова. Однако, как призналась актриса в интервью изданию «Собеседник», спокойная жизнь молодожёнам только снится — Макеева почти каждый день выясняет отношения с бывшей женой Романа Малькова Светланой.

Анастасия Макеева рассказала, как ей угрожали расправой

Экс-супруга избранника актрисы дружит с неким мужчиной, который долгое время ухаживал за Анастасией. Артистка предположила, что тот переписывается со Светланой и даже помогает ей в написании постов в её микроблоге. Макеева заявила, что этот мужчина пытается её уничтожить. Также она рассказала, что он уже давно находится в международном розыске из-за своего криминального прошлого.

«Есть один молодой человек, с которым Света переписывается. Этот мужчина в прошлом два с половиной года переписывался со мной, но мы так и не встретились. Потом вообще выяснилось, что он выдает себя за другого. Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня. Теперь он стал другом Светы. Мои родители даже писали на него заявление, он находится в международном розыске».

Анастасия также заверила, что ее бывший ухажер является достаточно обеспеченным и образованным мужчиной. Макеева призналась, что мужчина мог отправить ей дорогую сумку или новый телефон. Однако артистка так никогда и не виделась с таинственным бизнесменом.

«Для него это игра. Таким образом он эмоционально подпитывается. Но он никогда не встретится с женщиной, с которой ведёт переписку».

Артистка отметила, что этот мужчина, как правило, выбирает одиноких женщин, которые нуждаются во внимании, и отлично разбирается в психологии. Тем не менее Макеева заверила, что бизнесмен лишь пускает пыль в глаза.
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Анастасия Макеева рассказала, как ей угрожали расправой фотографии
Анастасия Макеева рассказала, как ей угрожали расправой фотографии
Анастасия Макеева рассказала, как ей угрожали расправой фотографии
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