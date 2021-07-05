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Кристина Асмус получила разрыв четырёх связок

5 июля
2021 год

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5 июля 2021
Кристина Асмус опубликовала в инстаграме фотографию, сделанную в больничной палате в окружении капельниц и медицинской аппаратуры. На снимке нога девушки в гипсе, а рядом стоят костыли. Подпись к фотографии Асмус выбрала лаконичную — «Пятница». Как выяснилось, Асмус получила травму ноги после падения с лестницы.

Кристина Асмус получила разрыв четырёх связок

Большинство подписчиков в комментариях пожалели актрису и сразу же начали расспрашивать, что произошло: «Съемки?», «Кристина, очень сочувствую Вам, понимаю, насколько это серьезно. Я желаю лишь скорейшего выздоровления и побыстрее выйти на сцену. Обнимаю», «Это же съемка??? Не по-настоящему???».

Асмус объяснила, что случилось. Девушка потеряла равновесие, упала с лестницы, а позже совершила несколько шагов, чем усугубила ситуацию.

«Я не рассчитала. Думала, что лестница уже закончилась, а она не закончилась. Я сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала».

Врачи осмотрели Кристину и диагностировали разрыв четырех связок. Асмус добавила, что операция ей не нужна, но в гипсе предстоит передвигаться еще 2-3 недели.
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Кристина Асмус получила разрыв четырёх связок фотографии
Кристина Асмус получила разрыв четырёх связок фотографии
Кристина Асмус получила разрыв четырёх связок фотографии
Кристина Асмус получила разрыв четырёх связок фотографии
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