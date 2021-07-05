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«Я больше не хочу слышать про изящное старение»: Джулианна Мур о ненавистном комплименте

5 июля
2021 год

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5 июля 2021
Джулианна Мур затронула тему сексизма в интервью журналу «As If». Актриса осудила комплименты в свой адрес, в частности, о «красивом старении».

«Я больше не хочу слышать про изящное старение»: Джулианна Мур о ненавистном комплименте

Джулианна заявила, что не считает данную формулировку комплиментом.

«Термин изящное старение содержит так много суждений. У нас, конечно, нет выбора. Ни у кого нет выбора в отношении старения, так что это не положительный или отрицательный момент, это просто так. Это часть человеческого состояния, так почему же мы всегда говорим об этом, как будто это что-то, что мы контролируем? Лично я больше не хочу слышать про изящное старение».

Мур считает, что эту тему необходимо раз и навсегда искоренить из человеческого сознания, а также добавила, в чём, по её мнению, заключается старение.

«У нас есть вся эта жизнь, чтобы проживать ее. Нам нужно понять, как нам продолжать бросать вызов самим себе, интересоваться, узнавать новое, быть более полезными другим людям, быть тем человеком, который нужен вашим друзьям и семье? Как мы можем продолжать развиваться? Как мы ориентируемся в жизни, чтобы получить еще более глубокий опыт? Вот в чем должно заключаться старение».
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«Я больше не хочу слышать про изящное старение»: Джулианна Мур о ненавистном комплименте фотографии
«Я больше не хочу слышать про изящное старение»: Джулианна Мур о ненавистном комплименте фотографии
«Я больше не хочу слышать про изящное старение»: Джулианна Мур о ненавистном комплименте фотографии
«Я больше не хочу слышать про изящное старение»: Джулианна Мур о ненавистном комплименте фотографии
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