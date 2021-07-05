Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького

Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина
, занимавшая должность художественного руководителя театра с 1987 до 2018 года, отреагировала на репертуарную политику нового худрука Эдуарда Боякова
. На днях телеграм-канал «Закулиска» опубликовал текст
письма Дорониной, адресованного Владимиру Путину.
Обильно приправив свою челобитную патокой льстивых комплиментов
, автор письма обращается к президенту с просьбой «изгнать торгашей из нашего Театра», имея в виду действующее руководство МХАТа им. Горького.
«Дорогой Владимир Владимирович!
Без Вашего участия восстановить то, что называлось МХАТ им. Горького, невозможно. Отлично понимаю и чувствую Вашу фактическую загруженность. Результатом этого нечеловеческого напряжения явилась – на радость людям православным и называющимся русскими и россиянами – гордость за Вас, как главу любимой России. Вас называют мудрым и гениальным. Вы заслужили этих величественных определений. Но то, что даже недруги называют Вас так – эта победа далась Вам в результате боёв и самоотдачи, на которую никто не способен. Вы – способны, и храни Вас Господь. Простите за столь пространную тираду, но она личностна.
Я решилась на просьбу. Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний.
На сегодня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей. Оставшиеся спектакли: «Мастер и Маргарита», поставленный прекрасным Беляковичем, – фактически уничтожен. Актёры, булгаковских героев блестяще играющие, выгнаны из Театра и заменены на бездарей, которые не репетировали с Валерием Беляковичем. «На дне» – интереснейший, решёный неповторимо, с ассоциациями, с блестящим решением главного героя – снят с репертуара!
Вычеркнуты из репертуара пьесы Островского. Талантливые современные пьесы Полякова, которые так полюбил зритель, тоже сняты. «Три сестры», восстановленные мною по тетрадям Немировича-Данченко, искорёжены бездарными новыми исполнительницами, а стены павильонов перекрашены в другой цвет. «Синяя птица» Станиславского, которую мы свято хранили 30 лет, играется новыми приглашёнными актёрами. В Театре вместо двух сцен – 12!!! Худрук из «Практики» использовал фойе, коридоры, лестницы. Сдается помещение кому захочется и для чего захочется. Труппа «обновилась»: актеры талантливые выгнаны, новые пришедшие играют вне какой-либо школы и несовместимы с «горьковцами».
Уважаемый Владимир Владимирович, написала лишь малую часть тех наступательных безобразий, которые вот уже третий год именуются почему-то «МХАТ им. Горького». Я тридцать два года пыталась построить репертуар, и удалось гармонично и со знанием традиций соединить Горького, Чехова, Достоевского, Булгакова, то есть лучших из лучших. Публика аплодировала, смеялась и плакала. На спектакли Виктора Розова приходили в театр семьями: сын, мать, бабушка. Виктор Сергеевич защищал и любил наш Театр, говорил, что в Москве два любимых им театра: Малый и МХАТ им. Горького.
Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный, реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль – всё поглотит хулиганский, извращённый пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком и с проповедью уничтожения России»
.
В пресс-службе театра заявили, что Доронина, вероятно, стала жертвой чьих-то манипуляций - артистка уже давно не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.
«Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах»
, - цитирует пресс-службу МХАТа издание РБК
.
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