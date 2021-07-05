Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького

5 июля
2021 год

Лайфстайл >>
5 июля 2021
Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина, занимавшая должность художественного руководителя театра с 1987 до 2018 года, отреагировала на репертуарную политику нового худрука Эдуарда Боякова. На днях телеграм-канал «Закулиска» опубликовал текст письма Дорониной, адресованного Владимиру Путину. Обильно приправив свою челобитную патокой льстивых комплиментов, автор письма обращается к президенту с просьбой «изгнать торгашей из нашего Театра», имея в виду действующее руководство МХАТа им. Горького.

Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького

«Дорогой Владимир Владимирович!
Без Вашего участия восстановить то, что называлось МХАТ им. Горького, невозможно. Отлично понимаю и чувствую Вашу фактическую загруженность. Результатом этого нечеловеческого напряжения явилась – на радость людям православным и называющимся русскими и россиянами – гордость за Вас, как главу любимой России. Вас называют мудрым и гениальным. Вы заслужили этих величественных определений. Но то, что даже недруги называют Вас так – эта победа далась Вам в результате боёв и самоотдачи, на которую никто не способен. Вы – способны, и храни Вас Господь. Простите за столь пространную тираду, но она личностна.
Я решилась на просьбу. Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний.
На сегодня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей. Оставшиеся спектакли: «Мастер и Маргарита», поставленный прекрасным Беляковичем, – фактически уничтожен. Актёры, булгаковских героев блестяще играющие, выгнаны из Театра и заменены на бездарей, которые не репетировали с Валерием Беляковичем. «На дне» – интереснейший, решёный неповторимо, с ассоциациями, с блестящим решением главного героя – снят с репертуара!
Вычеркнуты из репертуара пьесы Островского. Талантливые современные пьесы Полякова, которые так полюбил зритель, тоже сняты. «Три сестры», восстановленные мною по тетрадям Немировича-Данченко, искорёжены бездарными новыми исполнительницами, а стены павильонов перекрашены в другой цвет. «Синяя птица» Станиславского, которую мы свято хранили 30 лет, играется новыми приглашёнными актёрами. В Театре вместо двух сцен – 12!!! Худрук из «Практики» использовал фойе, коридоры, лестницы. Сдается помещение кому захочется и для чего захочется. Труппа «обновилась»: актеры талантливые выгнаны, новые пришедшие играют вне какой-либо школы и несовместимы с «горьковцами».
Уважаемый Владимир Владимирович, написала лишь малую часть тех наступательных безобразий, которые вот уже третий год именуются почему-то «МХАТ им. Горького». Я тридцать два года пыталась построить репертуар, и удалось гармонично и со знанием традиций соединить Горького, Чехова, Достоевского, Булгакова, то есть лучших из лучших. Публика аплодировала, смеялась и плакала. На спектакли Виктора Розова приходили в театр семьями: сын, мать, бабушка. Виктор Сергеевич защищал и любил наш Театр, говорил, что в Москве два любимых им театра: Малый и МХАТ им. Горького.
Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный, реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль – всё поглотит хулиганский, извращённый пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком и с проповедью уничтожения России».

Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького

В пресс-службе театра заявили, что Доронина, вероятно, стала жертвой чьих-то манипуляций - артистка уже давно не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.

«Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах», - цитирует пресс-службу МХАТа издание РБК.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   5.07.2021 - 13:15
А причем здесь президент? Разве он назначал новое руководство в МХАТ? Он может только дать поручение Минкульту разобраться с ситуацией в театре. Кто назначал нового худрука в театр? Только они и могут... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Ольга Бузова «играет и поёт» в спектакле про молодого Сталина на сцене МХАТ им. Горького
МХАТ им. Горького поделился планами на будущий сезон
В Минкультуры прокомментировали нарушения в работе МХАТ им. Горького
Александр Домогаров назвал МХАТ им. Горького «лже-театром»
«Три сестры» вернутся в МХАТ им. М. Горького
персоны
Валерий БеляковичЭдуард БояковМарина БрусникинаТатьяна ДоронинаВладимир Немирович-ДанченкоВиктор РозовКонстантин Станиславский
театры
МХАТ им.ГорькогоТеатр "Практика"

фотографии >>
Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького фотографии
Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького фотографии
Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького фотографии
Татьяна Доронина попросила Путина изгнать Боякова из МХАТа им. Горького фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Меньшов
5 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Меньшов.
Юрий Петров
4 июля ушёл из жизни актёр Юрий Петров.
Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.
Ксения Драгунская
1 июля ушла из жизни сценарист, драматург Ксения Драгунская.

День рождения >>

Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Людмила Колесникова
Павел Морозенко
Глеб Пускепалис
Евгений Славский
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Василий Фунтиков
Женевьева Град
Диана Линн
Иза Миранда
Ширли Найт
Уоррен Оутс
Иоанна Пежак
Райан Хэнсен
все родившиеся 5 июля >>

Афиша кино >>

Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
Чёрная вдова
боевик, научная фантастика, приключения, экранизация
США, 2020
Бугимен
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Марокко, Франция, 2018
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Магазинные воришки всего мира
драма, комедия
США, 2021
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
биография
Россия, 2021
Лена и львёнок
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
Кошмары
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2020
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен