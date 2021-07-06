Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр

Несмотря на новые штаммы и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, ростки прошлой, доковидной жизни пробиваются сквозь асфальт вынужденных ограничений и расцветают бутонами культурно-светской жизни. И сейчас уже кажется совершенно невероятным, что 6 июля во Франции начал работу 74-й Каннский кинофестиваль. В состав жюри фестиваля в этом году вошли певица Милен Фармер, актёры Сон Кан Хо, Тахар Рахим, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхолл, режиссёры Матти Диоп, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Филью и Спайк Ли.
фото: Сон Кан Хо, Тахар Рахим, Милен Фармер, Мэгги Джилленхолл, Спайк Ли, Мелани Лоран, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Филью и Мати Диоп
фото: Спайк Ли
фото: Мэгги Джилленхолл
Помимо членов жюри по красной дорожке фестиваля прошлась получившая почетную «Пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа Джоди Фостер, которая приехала на церемонию открытия вместе со своей женой Александрой Хедисон.
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