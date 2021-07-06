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Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр

6 июля
2021 год

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6 июля 2021
Несмотря на новые штаммы и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, ростки прошлой, доковидной жизни пробиваются сквозь асфальт вынужденных ограничений и расцветают бутонами культурно-светской жизни. И сейчас уже кажется совершенно невероятным, что 6 июля во Франции начал работу 74-й Каннский кинофестиваль. В состав жюри фестиваля в этом году вошли певица Милен Фармер, актёры Сон Кан Хо, Тахар Рахим, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхолл, режиссёры Матти Диоп, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Филью и Спайк Ли.

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Сон Кан Хо, Тахар Рахим, Милен Фармер, Мэгги Джилленхолл, Спайк Ли, Мелани Лоран, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Филью и Мати Диоп

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Спайк Ли

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Мэгги Джилленхолл

Помимо членов жюри по красной дорожке фестиваля прошлась получившая почетную «Пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа Джоди Фостер, которая приехала на церемонию открытия вместе со своей женой Александрой Хедисон.

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Джоди Фостер с женой

Марион Котийяр и Адам Драйвер, сыгравшие в мюзикле Леоса Каракса «Аннетт» - фильме-открытии фестиваля.

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Марион Котийяр

А также Белла Хадид, Энди МакДауэлл, Карла Бруни, Джессика Честейн, Хелен Миррен и другие.

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Энди МакДауэлл

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Белла Хадид

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Хелен Миррен

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Джессика Честейн

Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
фото: Карла Бруни
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Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр фотографии
Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр фотографии
Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр фотографии
Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр фотографии
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