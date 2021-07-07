Деми Мур снялась в рекламе купальников вместе со своими дочерьми

58-летняя Деми Мур
снялась для рекламы купальников бренда «Andie Swim» вместе со своими дочерьми от Брюса Уиллиса
— 32-летней Румер
, 29-летней Скаут
и 27-летней Таллулой
.
Участие Деми в рекламной кампании «Andie Swim» не случайно - актриса инвестирует в бренд с 2017 года. «За последний год наша связь стала важнее, чем когда-либо. Я поддерживала компанию «Andie Swim» инвестициями с самого начала, и сейчас настало время присоединиться к ним, чтобы поприветствовать лето свободы и единения»
, - написала актриса в своём Инстаграме
, имея в виду свободу от ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.
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