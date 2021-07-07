Флоренс Пью объяснила болезненную реакцию поклонников на её роман с Заком Браффом

Год назад 25-летняя Флоренс Пью
оказалась в абсурдной ситуации - актриса была вынуждена встать на защиту своего возлюбленного, 46-летнего Зака Браффа
. Поклонники Флоренс, узнав об её отношениях с Браффом, в агрессивной форме застыдили актёра за то, что он почти вдвое старше неё. После такого возмутительного вторжения в личную жизнь Флоренс опубликовала в своём Инстаграме видео-обращение, в котором заверила свою аудиторию в том, что не допустит подобного поведения
.
Ненормальная реакция публики на достаточно традиционный мезальянс, в котором женщина младше своего избранника, до сих пор поражает Флоренс. В свежем интервью изданию «The Sunday Times»
актриса попыталась объяснить причину такой реакции.
«Думаю, у людей свербит, потому что Зак - не тот, кого они ожидали [видеть рядом со мной]. Но это моя жизнь и я не делаю ничего, чтобы угодить людям или обеспечить красноречивые заголовки. Мне хочется быть личностью»
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Для актрисы этот случай стал поводом поговорить о пугающих тенденциях поведения, процветающих в социальных сетях. «Для меня это непостижимо: зайти на чью-то страницу и начать там гадить. Это настолько не в моей природе - травить кого-то ради процесса травли. И это странно, что мы уже лет десять как полностью соглашаемся с таким поведением в социальных сетях»
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«Дело в том, что люди хотят, чтобы Инстаграм был приятным местом, где они будут видеть приятные вещи. Они хотят получать вдохновение и хотят быть счастливыми. Я не против того, чтобы меня не любили, это совершенно нормально. В этом случае вы просто не подписываетесь на меня, и всё»
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