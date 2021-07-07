Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Селена Гомес выпустила коллекцию купальников

7 июля
2021 год

Лайфстайл >>
7 июля 2021
Пережившие прошлое лето в заточении люди возвращают себе право на простые радости вроде покупки нового купальника. А бренды усиленно поправляют пострадавшее финансовое положение с помощью громких имён. Инвестирующая в бренд купальников «Andie Swim» Деми Мур собрала дочерей для съёмок в лукбуке новой коллекции. А 28-летняя Селена Гомес одолжила дружественному бренду Lа’Mariette свои имя и тело, снявшись для рекламной кампании линейки ярких купальников, дизайн которых она якобы сама разработала.

Селена Гомес выпустила коллекцию купальников

Селена Гомес выпустила коллекцию купальников

«Что мне нравится в этом бренде, так это то, что он чествует женщин, которые любят свои тела безусловно, украшая их так, как они того заслуживают», - написала Селена в своём Инстаграме.

Селена Гомес выпустила коллекцию купальников

Селена Гомес выпустила коллекцию купальников
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Деми Мур снялась в рекламе купальников вместе со своими дочерьми
Поиск по меткам
красотарекламастиль
персоны
Селена Гомес

фотографии >>
Селена Гомес выпустила коллекцию купальников фотографии
Селена Гомес выпустила коллекцию купальников фотографии
Селена Гомес выпустила коллекцию купальников фотографии
Селена Гомес выпустила коллекцию купальников фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Андреев
6 июля ушёл из жизни актёр Игорь Андреев.
Владимир Меньшов
5 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Меньшов.
Любовь Альбицкая
5 июля ушла из жизни актриса Любовь Альбицкая.
Юрий Петров
4 июля ушёл из жизни актёр Юрий Петров.
Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.

День рождения >>

Сергей Власов (S.A.V.)
Михаил Гаврилов-Третьяков
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Ксения Минина
Валентин Никулин
Эдуардс Павулс
Наталья Ткаченко
Римма Шорохова
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Густав Кнут
Иоахим Лямжа
Ринго Старр
Драгомир Фельба
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Облачный атлас
драма, мистика, научная фантастика, экранизация
Германия, Гонконг, Китай, США, Сингапур, 2012
Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
Чёрная вдова
боевик, научная фантастика, приключения, экранизация
США, 2020
Бугимен
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Марокко, Франция, 2018
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Магазинные воришки всего мира
драма, комедия
США, 2021
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
биография
Россия, 2021
Лена и львёнок
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен