Селена Гомес выпустила коллекцию купальников

Пережившие прошлое лето в заточении люди возвращают себе право на простые радости вроде покупки нового купальника. А бренды усиленно поправляют пострадавшее финансовое положение с помощью громких имён. Инвестирующая в бренд купальников «Andie Swim» Деми Мур собрала дочерей для съёмок в лукбуке новой коллекции
. А 28-летняя Селена Гомес
одолжила дружественному бренду Lа’Mariette свои имя и тело, снявшись для рекламной кампании линейки ярких купальников, дизайн которых она якобы сама разработала.
«Что мне нравится в этом бренде, так это то, что он чествует женщин, которые любят свои тела безусловно, украшая их так, как они того заслуживают»
, - написала Селена в своём Инстаграме
.
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