Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин

фото: Андре Дюссолье, Софи Марсо, Франсуа Озон и Жеральдин Пайя
фото: Софи Марсо
фото: Энди МакДауэлл
фото: Изабель Юппер
фото: Ева Херцигова
фото: Диана Крюгер
фото: Лена Ленина
Этим же вечером в рамках фестиваля состоялась премьера режиссёрского дебюта Шарлотты Генсбур«Джейн глазами Шарлотты». Фильм посвящён матери Шарлотты, легендарной модели и актрисе Джейн Биркин. Примечательное совпадение - в этот же вечер в программе «Каннская классика» состоялся показ отреставрированной копии фильма «Странная девчонка» режиссёра Жака Дуайона, от которого Биркин родила дочь Лу Дуайон.
фото: Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур
Завершил этот плотный событийный вечер показ документального фильма Тодда Хейнса «The Velvet Underground», посвящённого легендарной музыкальной группе. Среди зрителей фильма была замечена Хелен Миррен с мужем.
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