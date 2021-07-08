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Дайджест от 05.07.2021
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Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин

8 июля
2021 год

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8 июля 2021
6 июля во Франции открылся 74-й Международный Каннский кинофестиваль, который продолжит свою работу до 17 июля. Звёздные гости потихоньку подтягиваются на Лазурный Берег, чтобы пройтись по красной дорожке во Дворец фестивалей и конгрессов, где проходят премьеры фильмов, о которых весь мир будет говорить в ближайшие месяцы. В программе фестиваля заявлены новые ленты Леоса Каракса, Уэса Андерсона, Пола Верховена, Франсуа Озона, Кирилла Серебренникова и Апичатпонга Вирасетакуна.

7 июля гости фестиваля собрались на премьере фильма Франсуа Озона «Всё прошло хорошо». Вместе с режиссёром картину зрителям представили исполнители главных ролей Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Андре Дюссолье. Премьеру посетили Диана Крюгер, Изабель Юппер, Энди МакДауэлл и неутомимая Лена Ленина в волосатом кокошнике.

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Андре Дюссолье, Софи Марсо, Франсуа Озон и Жеральдин Пайя

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Софи Марсо

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Энди МакДауэлл

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Изабель Юппер

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Ева Херцигова

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Диана Крюгер

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Лена Ленина

Этим же вечером в рамках фестиваля состоялась премьера режиссёрского дебюта Шарлотты Генсбур «Джейн глазами Шарлотты». Фильм посвящён матери Шарлотты, легендарной модели и актрисе Джейн Биркин. Примечательное совпадение - в этот же вечер в программе «Каннская классика» состоялся показ отреставрированной копии фильма «Странная девчонка» режиссёра Жака Дуайона, от которого Биркин родила дочь Лу Дуайон.

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур

Завершил этот плотный событийный вечер показ документального фильма Тодда Хейнса «The Velvet Underground», посвящённого легендарной музыкальной группе. Среди зрителей фильма была замечена Хелен Миррен с мужем.

Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
фото: Хелен Миррен с мужем
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Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин фотографии
Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин фотографии
Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин фотографии
Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин фотографии
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