Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова

За удачную акклиматизацию гостей Недели взялся модный дом Louis Vuitton, устроив в здании Fondation Louis Vuitton закрытый ужин с презентацией коллекции ароматов «Les Extraits». Среди гостей ужина были Орландо Блум и Кэти Перри, Софи Тёрнер и Джо Джонас, Диана Крюгер и Изабель Аджани.
7 июля в рамках Недели высокой моды состоялся один из самых, без преувеличения, долгожданных показов. Бренд Balenciaga под «чутким» художественным руководством Демны Гвасалии представил первую за 53 года кутюрную коллекцию. И да - это всё ещё рефлексия на тему 90-х. Засвидетельствовать это историческое событие приехала верная поклонница Демны Рената Литвинова.
А что же Москва? Ограничительные меры, предпринятые мэром Сергеем Собяниным, существенно сократили количество и частоту летних мероприятий. Но не свели культурную и светскую активность столицы к нулю. 1 июля в ГУМе стартовал ежегодный 9-й Фестиваль цветов. На сладкий запах нектара бархатцев, бегоний, колеусов и других разноцветных растений слетелись Ингеборга Дапкунайте, Полина Максимова, Екатерина Стриженова, Андрей Малахов, Елена Захарова и другие.
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