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Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова

8 июля
2021 год

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8 июля 2021
Главными светскими событиями уходящей недели стали открытие 74-го Международного Каннского кинофестиваля и начало Недели высокой Моды в Париже. 5 июля в парижском музее Родена состоялся показ кутюрной осенней коллекции Dior, гостями которой стали Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Флоренс Пью, Моника Беллуччи и Сьюки Уотерхауз.

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Кара Делевинь

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Сьюки Уотерхауз

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Джессика Честейн

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Флоренс Пью

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Дженнифер Лоуренс

За удачную акклиматизацию гостей Недели взялся модный дом Louis Vuitton, устроив в здании Fondation Louis Vuitton закрытый ужин с презентацией коллекции ароматов «Les Extraits». Среди гостей ужина были Орландо Блум и Кэти Перри, Софи Тёрнер и Джо Джонас, Диана Крюгер и Изабель Аджани.

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Кэти Перри и Орландо Блум

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Изабель Аджани

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Диана Крюгер

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Джо Джонас и Софи Тёрнер

На следующий день показ осенне-зимней кутюрной коллекции Chanel свёл под крышей дворца Гальера Софию Копполу и Кароль Буке. А младшая дочь Энди МакДауэлл, актриса Маргарет Куэлли приняла участие в самом дефиле, появившись в наряде невесты.

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: София Коппола и Кароль Буке

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Маргарет Куэлли

7 июля в рамках Недели высокой моды состоялся один из самых, без преувеличения, долгожданных показов. Бренд Balenciaga под «чутким» художественным руководством Демны Гвасалии представил первую за 53 года кутюрную коллекцию. И да - это всё ещё рефлексия на тему 90-х. Засвидетельствовать это историческое событие приехала верная поклонница Демны Рената Литвинова.

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Демна Гвасалия и Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Рената Литвинова

Тем временем в Лондоне c 28 июня проходит турнир «Уимблдон». 5 июля в ложах кортов Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета можно было увидеть членов королевской фамилии и актёров Сиенну Миллер, Бенедикта Камбербэтча, Эдди Редмэйна и Хью Гранта.

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Хью Грант с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Фиби Дайневор и Пит Дэвидсон

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Талия Барнетт и Сиенна Миллер

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Бенедикт Камбербэтч

А что же Москва? Ограничительные меры, предпринятые мэром Сергеем Собяниным, существенно сократили количество и частоту летних мероприятий. Но не свели культурную и светскую активность столицы к нулю. 1 июля в ГУМе стартовал ежегодный 9-й Фестиваль цветов. На сладкий запах нектара бархатцев, бегоний, колеусов и других разноцветных растений слетелись Ингеборга Дапкунайте, Полина Максимова, Екатерина Стриженова, Андрей Малахов, Елена Захарова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Екатерина Стриженова

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Полина Максимова

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
фото: Елена Захарова
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Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова фотографии
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