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Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин

9 июля
2021 год

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9 июля 2021
Третий день 74-го Каннского кинофестиваля начался с утренней премьеры фильма Джоанны Хогг «Сувенир: Часть 2» - продолжения одноименного фильма 2019 года с Тильдой Суинтон в главной роли. В новом фильме вместе с Тильдой снялась её дочь Онор Суинтон-Бирн.

Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
фото: Тильда Суинтон с дочерью Онор

Впрочем, фильм не привлёк звёздных зрителей, которые приберегли силы для вечерней премьеры фильма Тома МакКарти «Тихий омут» с Мэттом Дэймоном и Эбигейл Бреслин в главных ролях. Актёры прибыли на Лазурный берег, чтобы лично представить новый фильм публике. А среди первых зрителей были замечены Хейли Лу Ричардсон, Пас Вега, Джоди Тёрнер-Смит, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи и, конечно же, Лена Ленина!

Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
фото: Мэтт Дэймон

Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
фото: Эбигейл Бреслин

Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
фото: Хейли Лу Ричардсон

Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
фото: Пас Вега

Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
фото: Джоди Тёрнер-Смит

Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
фото: Лена Ленина
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Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин фотографии
Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин фотографии
Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин фотографии
Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин фотографии
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