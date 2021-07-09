Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин

Третий день 74-го Каннского кинофестиваля начался с утренней премьеры фильма Джоанны Хогг «Сувенир: Часть 2»
- продолжения одноименного фильма 2019 года
с Тильдой Суинтон
в главной роли. В новом фильме вместе с Тильдой снялась её дочь Онор Суинтон-Бирн
.
фото: Тильда Суинтон с дочерью Онор
Впрочем, фильм не привлёк звёздных зрителей, которые приберегли силы для вечерней премьеры фильма Тома МакКарти «Тихий омут»
с Мэттом Дэймоном
и Эбигейл Бреслин
в главных ролях. Актёры прибыли на Лазурный берег, чтобы лично представить новый фильм публике. А среди первых зрителей были замечены Хейли Лу Ричардсон
, Пас Вега
, Джоди Тёрнер-Смит
, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи
и, конечно же, Лена Ленина
!
фото: Мэтт Дэймон
фото: Эбигейл Бреслин
фото: Хейли Лу Ричардсон
фото: Пас Вега
фото: Джоди Тёрнер-Смит фото: Лена Ленина
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