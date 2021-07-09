Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин

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Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова

7 июля

Флоренс Пью объяснила болезненную реакцию поклонников на её роман с Заком Браффом

Потому что ожидания - это верный путь к страданию