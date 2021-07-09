Татьяна Догилева рассказала о коронавирусе

Народная артистка России Татьяна Догилева
рассказала, почему заразилась коронавирусной инфекцией, несмотря на вакцинацию. Сообщение от госпитализированной Догилевой выложила в инстаграм
её подруга Мария Шукшина
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Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией. За неделю до госпитализации у актрисы поднялась температура до 38 градусов, а также появились головная боль и недомогание. Она начала принимать противовирусные средства, однако это не помогало, а общее состояние только ухудшалось. Догилева дала комментарий о том, как чувствует себя в больнице.
«У меня, по мнению врачей, все неплохо. Я замучилась лечиться дома и сбивать все время температуру. В январе я привилась, и у меня 365 антител. Посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность».
Повторную прививку, которую рекомендуют делать каждые полгода, актриса не успела сделать, так как уже заразилась. Догилева также призвала соблюдать меры безопасности, назвав COVID-19 очень коварным заболеванием.
«Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте, куда не надо без необходимости. Лечат меня хорошо, первый день без температуры. Всем спасибо за добрые пожелания и поддержку».
Сейчас поражение легких у Догилевой составляет 30%. У нее подтвержденный коронавирус и пневмония, однако пока операция не требуется — её лечат обычными способами в инфекционном отделении.
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