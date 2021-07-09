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Ирина Безрукова сыграла жертву домашнего насилия

9 июля
2021 год

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9 июля 2021
Ирина Безрукова снялась в клипе юного певца Гарика Зебеляна на песню «Я не буду». В музыкальном ролике Безрукова исполнила роль матери маленького мальчика, которую избивает муж.

Ирина Безрукова сыграла жертву домашнего насилия

Суть кампании, в которой приняла участие Ирина — помочь женщинам, которые страдают от насилия в собственной семье. Организаторы проекта призывают пострадавших отмечать свою ладонь черной точкой, чтобы обратить на себя внимание окружающих и указать на опасную ситуацию дома. Помимо музыкального видео также был снят документальный фильм в его поддержку. Часть средств, собранных с совместной работы певца и актрисы, будет направлена в организации, которые помогают жертвам домашнего насилия.

Безрукова призналась, что песня тронула её с самых первых нот и вызвала желание сотрудничать с артистом. Ранее актриса рассказывала, как и сама стала жертвой домогательств.

«Я была рада получить предложение сняться в таком клипе, потому что это тема, которая никого не оставит равнодушным. Когда я впервые послушала песню «Я буду», у меня возникло необъяснимое и трогательное чувство. Очень трепетные эмоции вызвала эта песня, голос исполнителя, я сразу же приняла решение, что буду работать в этом проекте… Это не просто музыкальный клип, а клип, имеющий большой человеческий посыл. В мире должна царить любовь, гармония и понимание. Многие вещи, которые сейчас происходят, они недопустимы. И они должны уходить из нашей жизни».

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Ирина Безрукова сыграла жертву домашнего насилия фотографии
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