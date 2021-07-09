Эмили Блант призналась, что должна была стать «Чёрной Вдовой»

Эмили Блант
стала гостьей подкаста «The Howard Stern Show
», в котором призналась, почему «уступила» роль Чёрной вдовы Скарлетт Йоханссон
.
Предполагалось, что изначально роль русской шпионки, ставшей мстителем, должна сыграть вовсе не Скарлетт, а Эмили Блант. Однако та отказалась. Блант «помешал» контракт со студией 20th Century Fox. Эмили приняла участие в фильме «Дьявол носит Prada
» при условии, что ей также необходимо будет сняться в ещё одной картине по выбору киностудии. Фильм, безусловно, дал толчок её карьере. Однако когда продюсеры Marvel пришли к актрисе с предложением сыграть Чёрную Вдову во втором «Железном человеке
», Fox принудил актрису сняться в комедии «Путешествия Гулливера
» с Джеком Блэком
. Особенно обидно Блант было из-за того, что её партнером по съёмочной площадке в Marvel должен был стать Роберт Дауни-младший
, которого актриса просто обожает.
«Я люблю Железного человека, и когда мне предложили Чёрную Вдову, я была одержима им. Я хотела работать с Робертом Дауни – младшим. Это было бы потрясающе. Но я не знаю, подходят ли мне фильмы о супергероях. Мне с ними не по пути. Они мне не нравятся. Я действительно не знаю».
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