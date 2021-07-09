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Эмили Блант призналась, что должна была стать «Чёрной Вдовой»

9 июля
2021 год

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9 июля 2021
Эмили Блант стала гостьей подкаста «The Howard Stern Show», в котором призналась, почему «уступила» роль Чёрной вдовы Скарлетт Йоханссон.

Эмили Блант призналась, что должна была стать «Чёрной Вдовой»

Предполагалось, что изначально роль русской шпионки, ставшей мстителем, должна сыграть вовсе не Скарлетт, а Эмили Блант. Однако та отказалась. Блант «помешал» контракт со студией 20th Century Fox. Эмили приняла участие в фильме «Дьявол носит Prada» при условии, что ей также необходимо будет сняться в ещё одной картине по выбору киностудии. Фильм, безусловно, дал толчок её карьере. Однако когда продюсеры Marvel пришли к актрисе с предложением сыграть Чёрную Вдову во втором «Железном человеке», Fox принудил актрису сняться в комедии «Путешествия Гулливера» с Джеком Блэком. Особенно обидно Блант было из-за того, что её партнером по съёмочной площадке в Marvel должен был стать Роберт Дауни-младший, которого актриса просто обожает.

«Я люблю Железного человека, и когда мне предложили Чёрную Вдову, я была одержима им. Я хотела работать с Робертом Дауни – младшим. Это было бы потрясающе. Но я не знаю, подходят ли мне фильмы о супергероях. Мне с ними не по пути. Они мне не нравятся. Я действительно не знаю».
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Дьявол носит PradaЖелезный человек 2Путешествия Гулливера

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Эмили Блант призналась, что должна была стать «Чёрной Вдовой» фотографии
Эмили Блант призналась, что должна была стать «Чёрной Вдовой» фотографии
Эмили Блант призналась, что должна была стать «Чёрной Вдовой» фотографии
Эмили Блант призналась, что должна была стать «Чёрной Вдовой» фотографии
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