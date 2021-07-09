Эмма Коррин заявила, что находится в поиске гендерной идентичности

Актриса Эмма Коррин
намекнула, что хочет стать мужчиной. «Каминг-аут» знаменитость совершила на своей странице в инстаграме
.
Сыграв в сериале «Корона
», Коррин приобрела большую популярность. Фанаты хотели знать, как и чем живёт их любимица. Этим и воспользовалась Коррин, заявив, что находится «в поиске гендерной идентичности»
. Возможно, Эмма повторит путь Эллиота Пэйджа
, который также заявил о смене пола
. Сама Эмма называет этот период в своей жизни «путешествием, которое только начинается».
«Незадолго до того, как я купила свой первый биндер, мы с Дэвидом дурачились, используя боксерские ленты <...> Путешествие только начинается. Впереди много поворотов и изменений, и это нормально. Примите это».
В шапке профиля Коррин добавила местоимения «он/оно», а также рекомендовала несколько магазинов по продаже топов, утягивающих грудь, и другой одежды для квир-людей.
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