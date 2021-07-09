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СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка

9 июля
2021 год

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9 июля 2021
В начале июля в прокат вышел долгожданный фильм Marvel «Чёрная вдова», но исполнившая в фильме заглавную роль Скарлетт Йоханссон ни разу не появилась на публике в рамках промо-кампании фильма. Актриса предпочитает давать интервью онлайн, показывая лишь лицо и плечи. И вот уже полгода как папарацци не могут заснять Скарлетт. Все эти «зацепки» привели журналистов к простому заключению - актриса, скорее всего, беременна и не хочет афишировать эту информацию.

СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка
фото: Колин и Скарлетт

Тут же отыскался некий источник, который заверил издание «Page Six» в том, что Скарлетт и её муж Колин Жост действительно готовятся стать родителями и посему находятся вне себя от восторга.

СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка

Скарлетт и Колин тайно поженились в октябре 2020 года, отпраздновав этой событие в узком семейном кругу. До встречи с Колином Скарлетт побывала в браке в Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз Дороти.

СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка
фото: Скарлетт с дочерью Роуз Дороти
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СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка фотографии
СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка фотографии
СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка фотографии
СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка фотографии
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