СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка

В начале июля в прокат вышел долгожданный фильм Marvel «Чёрная вдова», но исполнившая в фильме заглавную роль Скарлетт Йоханссон ни разу не появилась на публике в рамках промо-кампании фильма. Актриса предпочитает давать интервью онлайн, показывая лишь лицо и плечи. И вот уже полгода как папарацци не могут заснять Скарлетт. Все эти «зацепки» привели журналистов к простому заключению - актриса, скорее всего, беременна и не хочет афишировать эту информацию.
фото: Колин и Скарлетт
Тут же отыскался некий источник, который заверил издание «Page Six» в том, что Скарлетт и её муж Колин Жост действительно готовятся стать родителями и посему находятся вне себя от восторга.
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