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Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки

9 июля
2021 год

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9 июля 2021
8 июля стало известно, что 64-летняя Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией, развившейся в результате заражения коронавирусной инфекцией. В комментарии изданию «ТАСС» актриса сообщила, что болезнь не нанесла ей большого ущерба. «Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение [легких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день».

Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки

На следующий день актриса написала на своей странице в Фейсбуке закрытое сообщение для друзей, в котором объяснила, как ей удалось подхватить ковид после сделанной прививки. Скриншот этого сообщения опубликовала в своём Инстаграме ярая антипрививочница Мария Шукшина - скорее всего, в качестве аргумента в пользу своих доводов.

«Да, я в ковидном отделении 23-й больницы и у меня, по мнению врачей, всё неплохо. Поступила я сюда вчера, потому что замучилась лечиться дома и сбивать всё время температуру. Я привита в январе и у меня аж 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность. Пишу для таких как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте, куда не надо, без необходимости. Лечат меня хорошо. Первый день без температуры», - написала Татьяна.
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Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки фотографии
Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки фотографии
Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки фотографии
Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки фотографии
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