Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки

8 июля стало известно, что 64-летняя Татьяна Догилева
госпитализирована с пневмонией, развившейся в результате заражения коронавирусной инфекцией. В комментарии изданию «ТАСС»
актриса сообщила, что болезнь не нанесла ей большого ущерба. «Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение [легких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день»
.
На следующий день актриса написала на своей странице в Фейсбуке закрытое сообщение для друзей, в котором объяснила, как ей удалось подхватить ковид после сделанной прививки. Скриншот этого сообщения опубликовала в своём Инстаграме ярая антипрививочница Мария Шукшина
- скорее всего, в качестве аргумента в пользу своих доводов
.
«Да, я в ковидном отделении 23-й больницы и у меня, по мнению врачей, всё неплохо. Поступила я сюда вчера, потому что замучилась лечиться дома и сбивать всё время температуру. Я привита в январе и у меня аж 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность. Пишу для таких как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте, куда не надо, без необходимости. Лечат меня хорошо. Первый день без температуры»
, - написала Татьяна
.
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