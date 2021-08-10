Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи

На днях 52-летний актёр Хью Джекман поделился с поклонниками в Инстаграме новостью
о том, что в очередной раз сдал анализ на наличие карциномы – злокачественной опухоли, одной из разновидностей рака кожи. Однако результат биопсии оказался неточным: «Новости по моей биопсии: это возвращение «неоднозначно». Это значит, что они недостаточно хорошо взяли анализ. Худшее, что может быть — это базальноклеточная карцинома. Поэтому, когда я закончу сниматься, я сделаю ещё один тест»
, — сообщил Хью в посте.
Несколькими постами ранее актёр предупредил
подписчиков о том, что «не нужно думать, что с вами этого не случится»
. Хью регулярно напоминает о необходимости проходить обследования на рак кожи и использовать защиту от солнца: «Я знаю, я повторяюсь, и, вероятно, никогда не остановлюсь — пожалуйста, проверьте кожу и пользуйтесь солнцезащитным кремом»
.
Также актёр поблагодарил фолловеров за поддержку и признался – он будет счастлив, если его призывы помогут избежать страшной болезни хотя бы одному человеку: «Огромное спасибо вам за поддержку. Я вижу ваши комментарии и истории. Если благодаря этому посту хотя бы один человек дойдёт до дерматолога, я буду счастлив»
.
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