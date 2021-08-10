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Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи

10 августа
2021 год

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10 августа 2021
На днях 52-летний актёр Хью Джекман поделился с поклонниками в Инстаграме новостью о том, что в очередной раз сдал анализ на наличие карциномы – злокачественной опухоли, одной из разновидностей рака кожи. Однако результат биопсии оказался неточным: «Новости по моей биопсии: это возвращение «неоднозначно». Это значит, что они недостаточно хорошо взяли анализ. Худшее, что может быть — это базальноклеточная карцинома. Поэтому, когда я закончу сниматься, я сделаю ещё один тест», — сообщил Хью в посте.

Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи

Несколькими постами ранее актёр предупредил подписчиков о том, что «не нужно думать, что с вами этого не случится». Хью регулярно напоминает о необходимости проходить обследования на рак кожи и использовать защиту от солнца: «Я знаю, я повторяюсь, и, вероятно, никогда не остановлюсь — пожалуйста, проверьте кожу и пользуйтесь солнцезащитным кремом».

Также актёр поблагодарил фолловеров за поддержку и признался – он будет счастлив, если его призывы помогут избежать страшной болезни хотя бы одному человеку: «Огромное спасибо вам за поддержку. Я вижу ваши комментарии и истории. Если благодаря этому посту хотя бы один человек дойдёт до дерматолога, я буду счастлив».
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Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи фотографии
Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи фотографии
Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи фотографии
Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи фотографии
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