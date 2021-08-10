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Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне

10 августа
2021 год

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10 августа 2021
В это воскресенье до Москвы добралась каннская премьера – фильм «Аннетт» Леоса Каракса. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр, а на красной дорожке в кинотеатре «Художественный» по случаю премьеры собрались Даниил Белых, Даша Чаруша, Светлана Камынина, Александр Горчилин, Мария Шумакова, Лена Тронина и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Даниил Белых

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Даша Чаруша

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Светлана Камынина

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Александр Горчилин


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Мария Шумакова


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Лена Тронина

2 августа в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби и Идрисом Эльбой в главных ролях. На премьерном показе были замечены Сильвестр Сталлоне, Кейт Бекинсейл, Тайка Вайтити и другие голливудские артисты.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Марго Робби


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Сильвестр Сталлоне

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Кейт Бекинсейл


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Рита Ора и Тайка Вайтити

4 августа премьера картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет» прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». Среди гостей были замечены Катя Кабак, Настасья Самбурская, Варвара Шмыкова, Полина Гренц и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Катя Кабак

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Настасья Самбурская

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Варвара Шмыкова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Полина Гренц со спутником

Пока в столице гремели премьеры фильмов, 1 августа в Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. Ведущими церемонии стали Любовь Толкалина и Лена Тронина, а среди гостей были замечены Ольга Сутулова, Анна Банщикова, Агния Кузнецова, Анна Цуканова-Котт, а также актёры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Любовь Толкалина


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Елена Тронина


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Ольга Сутулова


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Анна Банщикова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Агния Кузнецова и Максим Петров с сыном Андроном


Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне
фото: Анна Цуканова-Котт
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блеск и нищета красных дорожек
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фильмы
АннеттОтряд самоубийц: Миссия навылет

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Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне фотографии
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