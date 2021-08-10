Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Катя Кабак и Сильвестр Сталлоне

В это воскресенье до Москвы добралась каннская премьера – фильм «Аннетт» Леоса Каракса
. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер
и Марион Котийяр
, а на красной дорожке в кинотеатре «Художественный» по случаю премьеры собрались Даниил Белых
, Даша Чаруша
, Светлана Камынина
, Александр Горчилин
, Мария Шумакова
, Лена Тронина
и другие.
фото: Даниил Белых
фото: Даша Чаруша
фото: Светлана Камынина
фото: Александр Горчилин
фото: Мария Шумакова
фото: Лена Тронина
2 августа в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
с Марго Робби
и Идрисом Эльбой
в главных ролях. На премьерном показе были замечены Сильвестр Сталлоне
, Кейт Бекинсейл
, Тайка Вайтити
и другие голливудские артисты.
фото: Марго Робби
фото: Сильвестр Сталлоне
фото: Кейт Бекинсейл
фото: Рита Ора и Тайка Вайтити
4 августа премьера картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». Среди гостей были замечены Катя Кабак
, Настасья Самбурская
, Варвара Шмыкова
, Полина Гренц
и другие.
фото: Катя Кабак
фото: Настасья Самбурская
фото: Варвара Шмыкова
фото: Полина Гренц со спутником
Пока в столице гремели премьеры фильмов, 1 августа в Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. Ведущими церемонии стали Любовь Толкалина
и Лена Тронина
, а среди гостей были замечены Ольга Сутулова
, Анна Банщикова
, Агния Кузнецова
, Анна Цуканова-Котт
, а также актёры дубляжа Аниса Муртаева
, Дарья Блохина
, Альберт Ибрагимов
и Карен Арутюнов
.
фото: Любовь Толкалина
фото: Елена Тронина
фото: Ольга Сутулова
фото: Анна Банщикова
фото: Агния Кузнецова и Максим Петров с сыном Андроном фото: Анна Цуканова-Котт
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