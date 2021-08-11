Квентин Тарантино рассказал, почему не даёт своей матери денег

На днях 58-летний Квентин Тарантино
сделал решительное признание – он никогда не делился с матерью заработанными в кино гонорарами, не поддерживал и не помогал ей финансово. Оказалось, еще в детстве юный Квентин Тарантино пообещал себе никогда не давать матери денег и ему удалось сдержать клятву.
В эфире подкаста The Moment
Квентин рассказал, что его мать Конни Макхью не оказывала родительскую поддержку в увлечении начинающего режиссёра писательством и сценарным делом – наоборот, она оскорбляла и унижала его. Именно тогда он поклялся не давать Конни ни цента своего состояния.
«У моей мамы всегда были проблемы с принятием моих слабых успехов в школе. Она цеплялась ко мне по поводу моего увлечения сценарным искусством... и вдруг в середине своей тирады она сказала: «И кстати, эта твоя ничтожная «карьера сценариста», – и еще знаете, так пальцами кавычки обозначила, – так вот эта твоя ничтожная «сценарная карьера», которую ты строишь - с этим дерьмом покончено»,
– вспоминает Тарантино.
«Когда она сказала это мне в такой саркастической манере, я ей ответил: «Хорошо, дамочка, но когда я стану успешным сценаристом, ты ни копейки от моих гонораров не получишь. Не будет тебе ни дома, ни кадиллака «мамочке от Элвиса». Ты ничего не получишь. За свои слова»
, – признался Квентин.
Правда, однажды, Тарантино всё-таки пришлось помочь матери погасить налоги, но дом он ей так и не купил. Артист закончил свою историю мести предупреждением для родителей:
«У ваших слов есть последствия, когда вы общаетесь со своими детьми. Помните, что ваш саркастический тон в вопросах, которые имеют ценность для ребёнка, будет иметь последствия»
, – предостерёг Тарантино.
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