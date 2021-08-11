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У Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз

11 августа
2021 год

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11 августа 2021
49-летняя Кристина Эпплгейт рассказала о своём диагнозе в Твиттере: несколько месяцев назад у неё обнаружили рассеянный склероз – неизлечимое аутоиммунное заболевание нервной системы, которое сопровождается двигательными и зрительными нарушениями. Артистка призналась, что получила огромную поддержку от людей с таким же диагнозом, и попросила об уединении на время борьбы с болезнью.

У Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз

«Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне диагностировали рассеянный склероз. Это было странное путешествие. Но меня сильно поддержали знакомые мне люди, у которых это же заболевание. Это трудный путь. Но, как мы все знаем, дорога продолжается. Если только какой‑нибудь придурок ее не заблокирует», – написала Кристина у себя в Твиттере.

Эпплгейт добавила, что как и многие больные она каждое утро просыпается и выполняет необходимые требования. О подробностях лечения и сроках терапии актриса пока не сообщила: «Один из моих друзей, у которого тоже рассеянный склероз, сказал: «Мы просыпаемся и делаем то, что нам следует». И это то, что делаю я. Поэтому сейчас, когда я прохожу через это, прошу об уединении. Спасибо». Кристина Эпплгейт не единственная актриса, страдающая от рассеянного склероза. В своё время его диагностировали у Сельмы Блэр, Джейми-Линн Сиглер, Ричарда Прайора, Монтеля Уильямса и Тери Гарр.
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У Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз фотографии
У Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз фотографии
У Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз фотографии
У Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз фотографии
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