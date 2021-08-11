Кристина Риччи ждёт второго ребёнка

Сегодня 41-летняя Кристина Риччи
поделилась с подписчиками радостной новостью – она снова станет мамой. Актриса опубликовала
снимок УЗИ на своей странице в Инстаграме и подписала его: «Жизнь становится только лучше»
.
В описании к фотографии Кристина отметила аккаунт своего бойфренда – парикмахера Марка Хэмптона
. До июля этого года пара не афишировала свой союз, поэтому догадки относительно отцовства Марка подтверждаются аналогичным снимком УЗИ в его Инстаграм-профиле
. Хэмптон также отметил Кристину на фотографии их будущего ребёнка. Когда, где и при каких обстоятельствах они познакомились, для поклонников пока остаётся загадкой.
Год назад Кристина Риччи подала на развод с первым супругом Джеймсом Хеердегеном
и обвинила его в домашнем насилии
: в январе 2021 года после затяжного бракоразводного процесса суд постановил, что Джеймс больше не имеет право приближаться к Кристине ближе чем на 90 метров, общаться с их 7-летним сыном Фредди и взаимодействовать с их собакой. Сейчас актриса выглядит счастливой в новых отношениях. С радостной новостью о беременности Кристину поздравили Кейт Бекинсейл
, Диана Крюгер
и многие другие фолловеры и друзья артистки.
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