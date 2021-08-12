Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу

Настасья Самбурская
во второй раз проиграла суд музыкальному продюсеру Виктору Дробышу
по делу о расторжении совместного контракта. Об этом сообщает издание «StarHit»
. Некоторое время назад артистка решила записать музыкальный альбом и заключила договор о сотрудничестве с Виктором Дробышем. По словам Самбурской, продвижением её творчества продюсер заниматься не стал.
Между коллегами вспыхнул конфликт – Самбурская обвинила Дробыша в неисполнении условий контракта и ограничении её свободы действий как артистки: по условиям договора она должна отдавать около 70% доходов продюсерскому центру. Тогда Настасья решила обратиться в суд и расторгнуть договор, о чём написала у себя в Инстаграме
.
«Не секрет, что у меня есть продюсерское соглашение с В.Я. Дробышем. Но для большинства будет откровением, что несмотря на его громкое имя и мой неплохой стартовый капитал артиста (театр, кино, ТВ) и почти 10 млн вас, моих бесценных подписчиков, больших профессиональных достижений мне это сотрудничество не принесло. Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам не связанным с В.Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала. В связи с чем я обратилась в суд, чтобы признать договор, существующий лишь на бумаге, прекратившим действие. Вполне цивилизованный способ разрешения спора, если вашу позицию не хотят слышать»
, – сообщила Настасья в посте.
В первый раз иск Самбурской не удовлетворили, но артистка не стала отчаиваться и снова обратилась за правосудием. На днях её апелляционную жалобу рассмотрели в суде, но положительного решения так и не вынесли – договор между Настасьей и Дробышем остаётся в силе до 1 июня 2022 года. Однако не только Самбурская имеет претензии: продюсер Виктор Дробыш подал ответный судебный иск с требованием компенсировать ему затраты общей суммой в 13,5 млн рублей. Заседание по этому вопросу состоится 24 сентября 2021 года.
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