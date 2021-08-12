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Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу

12 августа
2021 год

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12 августа 2021
Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд музыкальному продюсеру Виктору Дробышу по делу о расторжении совместного контракта. Об этом сообщает издание «StarHit». Некоторое время назад артистка решила записать музыкальный альбом и заключила договор о сотрудничестве с Виктором Дробышем. По словам Самбурской, продвижением её творчества продюсер заниматься не стал.

Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу


Между коллегами вспыхнул конфликт – Самбурская обвинила Дробыша в неисполнении условий контракта и ограничении её свободы действий как артистки: по условиям договора она должна отдавать около 70% доходов продюсерскому центру. Тогда Настасья решила обратиться в суд и расторгнуть договор, о чём написала у себя в Инстаграме.

«Не секрет, что у меня есть продюсерское соглашение с В.Я. Дробышем. Но для большинства будет откровением, что несмотря на его громкое имя и мой неплохой стартовый капитал артиста (театр, кино, ТВ) и почти 10 млн вас, моих бесценных подписчиков, больших профессиональных достижений мне это сотрудничество не принесло. Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам не связанным с В.Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала. В связи с чем я обратилась в суд, чтобы признать договор, существующий лишь на бумаге, прекратившим действие. Вполне цивилизованный способ разрешения спора, если вашу позицию не хотят слышать», – сообщила Настасья в посте.

Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу


В первый раз иск Самбурской не удовлетворили, но артистка не стала отчаиваться и снова обратилась за правосудием. На днях её апелляционную жалобу рассмотрели в суде, но положительного решения так и не вынесли – договор между Настасьей и Дробышем остаётся в силе до 1 июня 2022 года. Однако не только Самбурская имеет претензии: продюсер Виктор Дробыш подал ответный судебный иск с требованием компенсировать ему затраты общей суммой в 13,5 млн рублей. Заседание по этому вопросу состоится 24 сентября 2021 года.
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Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу фотографии
Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу фотографии
Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу фотографии
Настасья Самбурская во второй раз проиграла суд Виктору Дробышу фотографии
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