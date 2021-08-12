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«На всех моих спектаклях присутствует участковый»: Анастасия Макеева рассказала о ежедневных угрозах

12 августа
2021 год

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12 августа 2021
На днях Анастасия Макеева заявила о непрекращающихся угрозах в свой адрес. Хейтеры атакуют артистку в соцсетях и даже угрожают её родителям и друзьям. Об этом сообщает «КП».

«На всех моих спектаклях присутствует участковый»: Анастасия Макеева рассказала о ежедневных угрозах

От кого исходят угрозы – неизвестно, но Анастасия намекнула, что источником может быть бывшая жена её нынешнего супруга Романа Малькова, 37-летнего бизнесмена. Этой весной Анастасия в четвёртый раз вышла замуж: её возлюбленный был женат 17 лет и оставил жену с четырьмя детьми, влюбившись в Макееву. Анастасия рассказала, что в это сложное время, когда угрозы сыпятся со всех сторон, её поддерживают в театре – там она чувствует себя в безопасности, так как на каждом спектакле присутствует участковый.

«Меня очень деликатно поддержали, чтобы не тревожить мое психологическое состояние – мне предложили участие в новых постановках. Как же я была удивлена, когда узнала, что театр - моя крепость. И оказывается, на всех моих спектаклях присутствует участковый – для спокойствия моего здоровья и защиты», – поделилась Анастасия.

«На всех моих спектаклях присутствует участковый»: Анастасия Макеева рассказала о ежедневных угрозах

Помимо бывшей жены Малькова, угрозы могут исходить от разгневанных женщин, обвиняющих Макееву в том, что она разрушила 17-летний брак и оставила четверых детей без отца. В сети даже появилась петиция «Остановите буллинг Светланы Мальковой актрисой Анастасией Макеевой!», которую к текущему моменту подписали 4289 человек.

«Житейская на первый взгляд история превратилась в отвратительный и пошлый водевиль, в которой госпожа Макеева заняла главенствующую роль. Артистка Анастасия Макеева открыто нарушает базовые моральные принципы, разрушает институт семьи и брака, публично принимая предложения руки и сердца от ещё женатого мужчины. Пользуясь своей популярностью, госпожа Макеева развернула публичную травлю Светланы Мальковой в соцсетях, открыто насмехаясь над бедственным положением обманутой женщины. Она разрешает свежеиспечённому мужу издеваться над брошенной семьёй, лично инициирует открытый буллинг в сети Инстаграм, СМИ и прочих публичных пространствах, попирая и уничтожая институт семьи и брака, растаптывая вековые семейные ценности и традиции, насмехаясь над материнством и открыто издеваясь над многодетной матерью Светланой Мальковой, оправдывая вседозволенность своим высоким положением на социальной лестнице по отношению к Светлане», – написано в тексте петиции. Из-за угроз и постоянного негатива в свой адрес Макеева приняла решение закрыть Инстаграм.

«На всех моих спектаклях присутствует участковый»: Анастасия Макеева рассказала о ежедневных угрозах
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«На всех моих спектаклях присутствует участковый»: Анастасия Макеева рассказала о ежедневных угрозах фотографии
«На всех моих спектаклях присутствует участковый»: Анастасия Макеева рассказала о ежедневных угрозах фотографии
«На всех моих спектаклях присутствует участковый»: Анастасия Макеева рассказала о ежедневных угрозах фотографии
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