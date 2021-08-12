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Елизавета Арзамасова рассказала о беременности и предстоящих родах

12 августа
2021 год

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12 августа 2021
26-летняя Елизавета Арзамасова стала гостьей свежего выпуска шоу «Алёна, блин!» и рассказала ведущей, как она готовится к предстоящим родам. Также актриса трогательно и возвышенно поделилась переживаниями по поводу текущей беременности.

Елизавета Арзамасова рассказала о беременности и предстоящих родах

«Этот период один из самых счастливых в жизни девушек, женщин. Если не самый счастливый. Происходит какое-то волшебство, в тебе зарождается новая жизнь. Если есть волшебство, то это точно оно! Я заметила, что спектр внимания уходит внутрь: я слушаю вполуха, все воспринимаю, будто я не здесь и не с вами. Сосредоточена на том, что происходит внутри меня. Краски, в который окрашен мир вокруг, стали ярче! Меня все радует, все восхищает», – рассказала актриса.

На вопрос о предстоящих родах Лиза призналась, что для неё этот момент настолько интимный, что она хотела бы пережить его «деликатно», без присутствия мужа Ильи Авербуха: «Мне кажется, я уже решила, где буду рожать. Это будет Москва. Место, где будет комфортно. Я не хотела бы, чтобы Илья присутствовал при родах. Мне кажется, это довольно интимный момент. У меня нет категорического мнения на этот счет, но, наверно, такой процесс хотелось бы деликатно пережить. Мы уже знаем пол ребёнка, но пока не хотим об этом говорить», – поделилась Лиза.
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Елизавета Арзамасова рассказала о беременности и предстоящих родах фотографии
Елизавета Арзамасова рассказала о беременности и предстоящих родах фотографии
Елизавета Арзамасова рассказала о беременности и предстоящих родах фотографии
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