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«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом

12 августа
2021 год

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12 августа 2021
26-летняя актриса Елизавета Арзамасова стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Алёна, блин!», где ответила на вопросы про отношения с 47-летним Ильей Авербухом. Лиза рассказала, что искренне доверяет супругу и не ревнует его к другим девушкам, а людей, которым интересны сплетни и новости про личную жизнь артистов, пожалела.

«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом

«Я довольно эгоистична в этом плане. Я просто отвечала на вопрос: «Мне хорошо?» Мне очень хорошо. Я счастлива, я хочу быть с этим человеком. Нет, ревность не присутствовала, и повода он не давал. Это счастливое спокойствие и уверенность в человеке. Это очень важно для серьезных отношений», – поделилась Елизавета.

В ответ ведущая задала вопрос о том, знает ли Лиза об интервью бывшей жены Ильи Ирины Лобачёвой, в котором экс-супруга выразила скептическое отношение к искренности любовного союза Арзамасовой и Авербуха. Лиза не растерялась и ответила: «Я бы вообще не стала доверять написанным в интернете статьям. Там часто вырывают из контекста слова, я по себе знаю. Путают нюансы, перевирают. Я не читала эти статьи, но знаю, что они были – долетала информация. Мне жалко, что это вообще интересно журналистам и публике».

«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом


Известно, что Лиза и Илья познакомились на шоу «Лёд и пламень», когда Арзамасовой было 15 лет, а Авербуху 36. Такая разница в возрасте не может не вызывать удивления и вопросов о том, в какой момент между будущими супругами зародились романтические отношения. Однако Лиза предпочла не говорить, сколько им потребовалось времени.

«Подробную историю развития наших отношений хотелось бы оставить при себе. Я долго сама себе задавала вопрос: «Почему же, Елизавета, ты не хочешь, как нормальная, честная, откровенная девчонка, вдаваться в подробности? Что в этом такого?» Я подумала, что хочется сохранить какую-то тайну, магию для детей. Чтобы я потом позвала их на разговор у камина и сказала: «Ребята, сейчас я вам расскажу, как мы с вашим отцом познакомились». Это был переход от влюбленности в талант человека до любви к человеку. Я бы не хотела говорить, сколько это длилось», – ответила актриса.

«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом

Тем не менее Арзамасова не скупится на комплименты и восхищенно рассказывает о первых впечатлениях об Илье: «Меня лично в Илье восхищает и его работоспособность, и таланты, которых очень много: и организаторские, и творческие, и человеческие. Также невозможно отрицать, что он просто красивый мужчина».

«Я сама удивляюсь, почему он выбрал именно меня. На этот вопрос мне очень трудно ответить. Но я думаю, что, когда речь идет о семье, о том, чтобы рука об руку идти по жизни — это взаимный выбор. Какое-то простое понимание, которое не раскладывается на «потому что», какие-то пункты и ответы. Присутствует только одно «потому что» – потому что так хочется», – заключила Елизавета.
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«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом фотографии
«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом фотографии
«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом фотографии
«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом фотографии
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