Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

На днях стало известно, что к съемочной группе фильма «Вызов»
присоединился фотограф Саша Гусов
, известный чёрно-белыми портретами и репортажами. Он специально прилетел из Лондона в Москву, чтобы запечатлеть подготовку команды проекта «Вызов» – актрису Юлию Пересильд
и режиссёра Клима Шипенко
– к предстоящему полёту в космос. Саша Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира по версии «Top Foto» – он работал с Андреем Кончаловским
, Лучано Паваротти
, Джудом Лоу
, Джорджем Клуни
и Юэном МакГрегором
.
Первые фото подготовительного процесса уже опубликованы в сети.
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