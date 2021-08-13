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Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

13 августа
2021 год

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13 августа 2021
На днях стало известно, что к съемочной группе фильма «Вызов» присоединился фотограф Саша Гусов, известный чёрно-белыми портретами и репортажами. Он специально прилетел из Лондона в Москву, чтобы запечатлеть подготовку команды проекта «Вызов» – актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко – к предстоящему полёту в космос. Саша Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира по версии «Top Foto» – он работал с Андреем Кончаловским, Лучано Паваротти, Джудом Лоу, Джорджем Клуни и Юэном МакГрегором.

Первые фото подготовительного процесса уже опубликованы в сети.

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос
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Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
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