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Мать Квентина Тарантино заступилась за сына

14 августа
2021 год

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14 августа 2021
На днях Квентин Тарантино рассказал, почему не помогает матери материально.

Мать Квентина Тарантино заступилась за сына

Режиссёр объяснил, что своё детское обещание он сдержал и действительно помог матери лишь однажды — когда у неё были проблемы с налоговой. После разгоревшихся в сети бурных обсуждений на защиту сына вышла мать Квентина. В беседе с изданием USA Today 74-летняя Конни Макхью заявила, что её сын может всегда рассчитывать на её любовь и поддержку. При этом конкретное заявление Квентина об отказе ей в материальной помощи она прокомментировала довольно неоднозначно.

«Что касается моего сына Квентина, то я его поддерживаю и горжусь им, а также искренне люблю его и его разрастающуюся семью. Мне доставило огромную радость танцевать на его свадьбе, а также узнать о рождении моего внука Лео. Та же самая цитата Квентина распространилась в сети в отрыве от общего контекста. Я не собираюсь участвовать в этом безумии средств массовой информации».
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