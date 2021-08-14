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Дайджест от 02.08.2021
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«Мне советовали строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр о рассеянном склерозе

14 августа
2021 год

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14 августа 2021
Актриса Сельма Блэр решила рассказать о жизни с рассеянным склерозом в документальном фильме «Introducing, Selma Blair». Картина выйдет на экраны этой осенью.

«Мне советовали строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр о рассеянном склерозе

49-летняя артистка призналась, что врачи делали неутешительные прогнозы относительно её состояния. Рассеянный склероз был диагностирован у неё ещё в 2018 году.

«Мне советовали строить планы на случай смерти. Не из-за того, что у меня рассеянный склероз, а из-за того, что я с ним борюсь».

В 2019 году звезда перенесла трансплантацию стволовых клеток, что было очень тяжелым методом лечения.

«Варианты лечения кончились. Трансплантация — это единственное, что мне могло помочь».

Из-за этого она была вынуждена прекратить принимать лекарства от рассеянного склероза, прошла курс химиотерапии и после трансплантации в течение нескольких недель лежала в больнице в изоляции.

Блэр выразила надежду, что её опыт поможет кому-то, кто опустил руки, не терять надежду и верить в лучшее.

«Я была убеждена, что мне есть чем поделиться. Я надеюсь, что моя маленькая жизнь подарит кому-то немного надежды, улыбки или поможет понять самих себя. Я надеюсь, что фильм покажет, что у разных людей рассеянный склероз может проявляться по-разному, что сила и слабость людей тоже различаются».
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«Мне советовали строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр о рассеянном склерозе фотографии
«Мне советовали строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр о рассеянном склерозе фотографии
«Мне советовали строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр о рассеянном склерозе фотографии
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