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Кирилл Сафонов извинился перед поклонниками за отмену спектакля

14 августа
2021 год

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14 августа 2021
Кирилл Сафонов в июле заразился коронавирусной инфекцией. О болезни актёр написал в своём инстаграме.

Кирилл Сафонов извинился перед поклонниками за отмену спектакля

О том, что артист заболел коронавирусом, стало известно после того, как спектакль с его участием был отменен. Сначала Кирилл не давал комментариев о своём здоровье и вышел на связь только лишь после полного выздоровления.

Первое, что сделал Сафонов, — принёс свои извинения зрителям, которые не попали на постановку с его участием. Актер написал, что впервые «подвёл» своих поклонников. Сафонов пошутил, что во время карантина ему особенно тяжело было наблюдать за насыщенной жизнью его коллег. Как рассказал артист, он полностью поправился и уже получил «кьюар-квадрат типа выщербленного Малевича».

«Давно я не писал тебе писем, мой друг. Это первое после-карантино-ковидное сообщение.
Во-первых, я сожалею, что в июле отменился спектакль «Двое на качелях». Мне писали люди, что им очень жаль, ведь билеты они покупали за два месяца. Вы не представляете, как жаль мне. Это первый раз в моей жизни, когда из-за меня отменили спектакль. Понимаю, не моя вина, но хочу чтобы вы знали, мне жаль. Во-вторых, понял, что меня ужасно бесят соцсети; особенно, когда лежишь на карантине, а кому-то хорошо. Бесит. В-третьих, кто дочитал, чувствую себя хорошо; перенес относительно легко, и я обладатель кьюар-квадрата типа выщербленного Малевича. Врачам низкий поклон».
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Кирилл Сафонов извинился перед поклонниками за отмену спектакля фотографии
Кирилл Сафонов извинился перед поклонниками за отмену спектакля фотографии
Кирилл Сафонов извинился перед поклонниками за отмену спектакля фотографии
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