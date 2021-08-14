«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах»: Мария Бортник о кадровых перестановках в Театре им. Ермоловой

Актриса Мария Бортник
пообщалась с журналистами издания «СтарХит
» и объяснила ситуацию
, которая происходит в Театре Ермоловой
.
Бортник долго ждала, пока забеременеет, поэтому решила не выходить из декрета до того, как ребёнку исполнилось полтора года. После того, как она вышла из декретного отпуска на службу в театр, то сразу же пришла к худруку, чтобы представиться, познакомиться. Сказала, что мечтает играть и готова к работе. Меньшиков
лишь кивнул головой и ответил, что всё понял.
По словам актрисы, Олег Евгеньевич не общается с её коллегами, которые хотят выяснить вопросы, связанные с сокращением штата театра
.
«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах, что само по себе дико. Ладно я, но ведь многие отдали театру Ермоловой по 40 лет жизни! И у худрука почему-то нет возможности собрать людей, сказать, что ему хотя бы жаль, что так получилось».
Меньшиков уже больше не собирает труппу и не отвечает на письма актёров. Бортник получила ответ на свой запрос не от Олега Евгеньевича, а от бывшего главбуха, который внезапно стал директором театра — буквально месяц назад. До самого худрука письмо актрисы так и не дошло, как полагает сама Мария.
«Он обещал всех занять, обеспечить работой, делать большие спектакли, всё будет круто. А в итоге ничего не выполнил».
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