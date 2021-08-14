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«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах»: Мария Бортник о кадровых перестановках в Театре им. Ермоловой

14 августа
2021 год

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14 августа 2021
Актриса Мария Бортник пообщалась с журналистами издания «СтарХит» и объяснила ситуацию, которая происходит в Театре Ермоловой.

«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах»: Мария Бортник о кадровых перестановках в Театре им. Ермоловой

Бортник долго ждала, пока забеременеет, поэтому решила не выходить из декрета до того, как ребёнку исполнилось полтора года. После того, как она вышла из декретного отпуска на службу в театр, то сразу же пришла к худруку, чтобы представиться, познакомиться. Сказала, что мечтает играть и готова к работе. Меньшиков лишь кивнул головой и ответил, что всё понял.

По словам актрисы, Олег Евгеньевич не общается с её коллегами, которые хотят выяснить вопросы, связанные с сокращением штата театра.

«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах, что само по себе дико. Ладно я, но ведь многие отдали театру Ермоловой по 40 лет жизни! И у худрука почему-то нет возможности собрать людей, сказать, что ему хотя бы жаль, что так получилось».

Меньшиков уже больше не собирает труппу и не отвечает на письма актёров. Бортник получила ответ на свой запрос не от Олега Евгеньевича, а от бывшего главбуха, который внезапно стал директором театра — буквально месяц назад. До самого худрука письмо актрисы так и не дошло, как полагает сама Мария.

«Он обещал всех занять, обеспечить работой, делать большие спектакли, всё будет круто. А в итоге ничего не выполнил».
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«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах»: Мария Бортник о кадровых перестановках в Театре им. Ермоловой фотографии
«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах»: Мария Бортник о кадровых перестановках в Театре им. Ермоловой фотографии
«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах»: Мария Бортник о кадровых перестановках в Театре им. Ермоловой фотографии
«О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах»: Мария Бортник о кадровых перестановках в Театре им. Ермоловой фотографии
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