Моника Беллуччи рассказала о принятии собственного тела

На днях 56-летняя Моника Беллуччи
и 63-летняя Кароль Буке
, экс-супруга Жерара Депардье
, приняли участие в совместной фотосессии по случаю премьеры фильма «Фантазии»
, в котором актрисы сыграли влюбленную пару. На снимках для французского издания «Paris Match»
они воплотили этот образ снова.
В беседе с изданием Беллуччи поделилась впечатлениями от работы с Кароль в новом фильме и рассказала об опыте принятия возрастных изменений в теле. Актриса также призналась, что «снялась в этом фильме только для того, чтобы поцеловать Кароль»
.
«Тело, в котором мы родились, было дано нам свыше. Это подарок, который мы теряем со временем. После того, как проходит молодость, приходит другой стиль красоты. Возможность снова выразить себя после определённого возраста — это здорово. Я отказываюсь вести войну со временем, потому что заранее знаю, что проиграю, и это заставит меня страдать. Мое тело, которое изменилось, дает мне возможность получать новые роли. И это прекрасно. И поскольку я хочу жить счастливо, я предпочитаю с радостью смотреть в будущее. Мне любопытно увидеть
человека, которым я стану через двадцать лет»»
, – поделилась переживаниями Моника.
Актриса добавила, что её красота не редко помогала ей добиться успеха: «Благодаря моей красоте люди сами приходили ко мне. Мне не нужно было делать первый шаг. Когда я стала старше, эта дьявольская красота исчезла и больше не защищала меня. Мне пришлось адаптироваться к этой новой ситуации. Моя сила пришла откуда-то ещё – возможно, из того, что называется поиском внутренней красоты»
, – рассказала Беллуччи о принятии своего тела с возрастом.
Моника также отметила, что была польщена предложением сыграть девушку Джеймса Бонда. Эта роль позволила разрушить стереотип о том, что женщина после 50 лет не так привлекательна и сексуальна, как в молодости: «То, что 50-летняя женщина может соблазнить Джеймса Бонда, который моложе ее, было революционным достижением. Я горжусь тем, что участвовала в этом. Я считаю, что для женщин довольно смело сказать, что они могут быть обольстительными, когда им уже за 50. Как будто было нарушено табу»
, – призналась актриса.
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