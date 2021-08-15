Эмма Коррин прокомментировала смену гендерной идентичности

Спустя несколько месяцев после каминг-аута
25-летняя Эмма Коррин
впервые рассказала о своём решении сменить гендерную идентичность. В эфире телеканала ITV
актриса призналась, что главное для неё – это видимость небинарных персон, а к определению своей гендерной идентичности она относится как к «долгому пути» и «постоянному путешествию». Ранее актриса заявила, что является небинарной персоной: её гендер не укладывается в традиционные понятия «мужчины» и «женщины».
«Я считаю, что видимость играет ключевую роль в этих вещах. Я прочувствовала это. Мой путь был долгим, но у меня все впереди. Я думаю, что мы привыкли определять самих себя. К сожалению, общество устроено таким образом, что в нем нет места бинарности. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я нахожусь где-то посередине. И я до сих пор не уверена, где я»
, – поделилась Эмма.
Артисты всё чаще делают публичные признания в принадлежности к сексуальным меньшинствам, однако, страх перед тем, как отреагирует общественность, до конца не исчез. Эмма рассказала, что переживала перед каминг-аутом, но публика и квир-сообщество отреагировали положительно. Для актрисы важно не замалчивать проблему выбора идентичности – своим признанием она надеется принести пользу людям.
«Когда я начала писать об этом, было, конечно, страшно. Я была не уверена, правильно ли делаю, но обратная связь от людей из квир-сообщества была чудесной. Я всё ещё пытаюсь во всем этом разобраться, и я думаю, что все это понимают. И дело в том, что нет какой-то фиксированной идентичности, особенно для людей из квир-сообщества. Это будет постоянное путешествие, но я надеюсь, что, поделившись этим, помогу людям»
, – призналась актриса.
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