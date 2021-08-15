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«Я не справлялась»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино

15 августа
2021 год

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15 августа 2021
Кэмерон Диас стала героиней нового выпуска шоу «Hart to Heart» и рассказала о причинах ухода из кино в 2014 году. Съемки забирали у актрисы слишком много сил – она не могла переключить внимание на другие занятия и хотела «больше простоты в каждом дне жизни».

«Я не справлялась»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино

«Когда вы делаете что-то на действительно высоком уровне в течение длительного периода времени, вас воспринимают как человека, который умеет делать одну вещь, и при этом другие части вашей жизни становится будто менее важными. Это похоже на осознание того, что одной части меня, которая функционировала на высоком уровне, было недостаточно. Примерно в 40 лет я начала понимать, что в моей жизни было так много вещей, которых я никогда не пробовала. Я люблю сниматься в кино, мне это нравилось. Но мне хотелось больше простоты в каждом дне моей жизни», – рассказала в интервью Кэмерон.

Актриса добавила, что возвращаться в карьеру пока не планирует – сейчас в её жизни важный период, в котором всё внимание и энергия направлены на семью.

«Я не справлялась»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино

«Это весело, мне это нравится, я люблю играть. Я могла бы сниматься вечно. Я буквально иногда чувствую, что у меня есть безграничная энергия... Но я осознала, что съемки стали настолько огромной частью моей жизни, что я уже не справлялась... Я отдала 100% себя актёрской карьере, поэтому сейчас в моей жизни просто другое время. И то, что наполняет мою жизнь сейчас, — самое интересное, что я когда-либо делала в жизни. Иметь семью, быть замужем. Это просто лучшее, что может быть. У меня нет того, что я могу дать фильму. Я не могу сниматься в фильмах, ведь вся моя энергия направлена на семью».

«Я встретила своего мужа, у нас появилась семья. На все эти вещи у меня не было времени раньше, и в тот момент у меня не было возможности принять правильные решения в этом плане», – заключила Кэмерон.
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