«Я очень хочу детей»: Аристарх Венес рассказал о личной жизни

На днях 32-летний Аристарх Венес
дал интервью изданию «Teleprogramma.pro»
, в котором осветил подробности личной жизни: актёр ответил на вопросы о второй половинке и прокомментировал слухи о романе с Эвелиной Блёданс
.
Сердце Аристарха сейчас свободно. Актёр признался, что очень хочет иметь детей, но жену пока не ищет.
«Какая жена у Аристарха Венеса? Если бы я был женат, то вы и вся страна об этом узнали бы точно. Постоянной девушки у меня нет. А точнее – вот, это моя гитара. Конечно, в определенный момент – да, я захочу жениться, потому что очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это все не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом. По крайней мере, мне бы так хотелось. Но пока я такой женщины не повстречал. Правда, я и не ищу. Мне кажется, что все должно происходить вот так или не происходить вообще»
.
Несколько лет назад Аристарх часто появлялся на публике в компании Эвелины Блёданс. На вопрос о романе с телеведущей, актёр ответил решительно – для него подобные слухи оскорбительны, но к Эвелине он претензий не имеет.
«Когда начинаются вопросы о личной жизни, этот запрос обязательно всплывает. Мне кажется, каким нужно быть конченым дебилом, чтобы подумать, что это может быть правдой. Я считаю низким распускать подобные слухи. Я серьезный артист по определению. И для меня эта тема оскорбительна. Я ничего не имею против Эвелины как человека (дай Бог ей здоровья), но я против того, чтобы моё имя было замешано в информационном поле подобного рода. Я искренне рекомендую никому не тратить время на поиски этой информации. Надеюсь, что подробно осветил эту тему»
, – заключил актёр.
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