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26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой

15 августа
2021 год

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15 августа 2021
Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями. Долгожданной радостной новостью они поделились в социальных сетях. Новоиспечённые родители уже опубликовали в Инстаграме первое фото с малышом, а Илья Авербух рассказал в интервью о самочувствии жены и ребёнка после родов.

26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой

«Всё прекрасно, все очень хорошо. У нас мальчик. Имя в процессе… Хотели посмотреть, как ему подойдет, через несколько дней скажем, как зовут. Родился прекрасным — 3800, 53 см. Большой мальчишка», — поделился подробностями фигурист.

Слухи о романе актрисы и фигуриста появились в середине прошлого года. Проницательные фанаты не позволили им держать отношения в секрете, и вскоре Авербух и Арзамасова рассказали о своем романе в эфире шоу «Вечерний Ургант».

26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой

В декабре прошлого года они узаконили свои отношения, а уже весной стало известно, что их семья ждёт пополнение. Не дожидаясь сплетен и домыслов, Елизавета и Илья публично объявили, что совсем скоро станут родителями. Для актрисы малыш стал первым ребенком, а для её супруга вторым – Авербух уже воспитывает 16-летнего сына Мартина от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.
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26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой фотографии
26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой фотографии
26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой фотографии
26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой фотографии
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