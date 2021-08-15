26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой

Актриса Елизавета Арзамасова
и фигурист Илья Авербух
стали родителями. Долгожданной радостной новостью они поделились в социальных сетях
. Новоиспечённые родители уже опубликовали в Инстаграме первое фото с малышом, а Илья Авербух рассказал в интервью о самочувствии жены и ребёнка после родов.
«Всё прекрасно, все очень хорошо. У нас мальчик. Имя в процессе… Хотели посмотреть, как ему подойдет, через несколько дней скажем, как зовут. Родился прекрасным — 3800, 53 см. Большой мальчишка»
, — поделился подробностями фигурист.
Слухи о романе актрисы и фигуриста
появились в середине прошлого года. Проницательные фанаты не позволили им держать отношения в секрете, и вскоре Авербух и Арзамасова рассказали о своем романе
в эфире шоу «Вечерний Ургант».
В декабре прошлого года они узаконили свои отношения
, а уже весной стало известно, что их семья ждёт пополнение. Не дожидаясь сплетен и домыслов, Елизавета и Илья публично объявили
, что совсем скоро станут родителями. Для актрисы малыш стал первым ребенком, а для её супруга вторым – Авербух уже воспитывает 16-летнего сына Мартина
от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой
.
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