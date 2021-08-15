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Брюс Уиллис выучил стихотворение на русском языке

15 августа
2021 год

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15 августа 2021
На днях в сети появился ролик, где Брюс Уиллис читает стихотворение на русском языке. Актер зачитал несколько строк из произведения Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья», которое также звучит в фильме Алексея Балабанова «Брат 2».


На видео актер читает стихотворение с характерным акцентом, а потом переходит на английский и говорит, что начал учить русский язык, чтобы поучаствовать в совместном проекте с комиком Азаматом Мусагалиевым.

Однако интернет-пользователей не проведёшь – многие усомнились, что актёр действительно заговорил по-русски. Они предположили, что лицо Брюса просто использовали для рекламной компании нового проекта. Впрочем, если Уиллис действительно будет участвовать в российском шоу, мы об этом ещё узнаем.
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Брюс Уиллис выучил стихотворение на русском языке фотографии
Брюс Уиллис выучил стихотворение на русском языке фотографии
Брюс Уиллис выучил стихотворение на русском языке фотографии
Брюс Уиллис выучил стихотворение на русском языке фотографии
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