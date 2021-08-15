Брюс Уиллис выучил стихотворение на русском языке

На видео актер читает стихотворение с характерным акцентом, а потом переходит на английский и говорит, что начал учить русский язык, чтобы поучаствовать в совместном проекте с комиком Азаматом Мусагалиевым.
Однако интернет-пользователей не проведёшь – многие усомнились, что актёр действительно заговорил по-русски. Они предположили, что лицо Брюса просто использовали для рекламной компании нового проекта. Впрочем, если Уиллис действительно будет участвовать в российском шоу, мы об этом ещё узнаем.
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