28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

28-летнюю Джоди Комер
по праву считают «ветераном» британских сериалов. С 15 лет она доблестно несла службу на телевизионном фронте и снялась в 20 сериалах. Лишь в 2019 году жизнь актрисы круто изменилась, её заметил Голливуд. Режиссер Ридли Скотт
предложил Джоди главную роль в исторической драме «Последняя дуэль»
, где она появится вместе с Мэттом Деймоном
, Адамом Драйвером
и Беном Аффлеком
. А сейчас на большом экране уже можно увидеть первый большой проект с участием Джоди Комер — научно-фантастический фильм «Главный герой»
.
«Знаете, я так долго и давно работаю на телевидении, что даже боялась немного вступить в иной мир. Может, я всего лишь телеактриса? И на большее не способна? Отлично помню, какой испытывала ужас – никогда не снималась в главной роли в проекте с таким бюджетом. На самом деле, технически, мой дебют состоялся в Голливуде в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход». Но это был всего лишь один-единственный съемочный день, и я мало что успела увидеть, а главное — не осознала тогда грандиозного размаха»
, — рассказала Комер.
В недавнем интервью актриса поделилась впечатлениями от работы в Голливуде. Её партнером по «Главному герою» стал Райан Рейнольдс
. Джоди рассказала об их первой встрече с режиссером.
«Это было необыкновенно. В тот день, когда я прилетела в Нью-Йорк на встречу с Райаном и Шоном Леви, только накануне отснявшись в последней серии второго сезона «Убивая Еву», чувствовала себя немного как зомби. Весь полет думала, какую могу сделать ошибку и как мне обращаться к Райану — мистер Рейнольдс или просто Райан? Но они оба сразу же сделали все, чтобы я почувствовала себя комфортно и спокойно. Проба прошла как обычная репетиция. Никакой нервотрепки и волнения. Было очевидно, что они именно меня хотят и за меня болеют. И эта доброжелательная атмосфера сохранялась в процессе всей работы над фильмом. Райан настоящий гений — у него необыкновенно быстрые реакции на все и комедийный дар. Я наблюдала за ним, училась у него на этих съемках и совершила много открытий».
В актёрской профессии очень часто всё решает удача. В жизни Джоди Комер тоже произошел судьбоносный случай, благодаря которому она начала делать первые шаги в карьере.
«Мне было 12 лет, когда меня неожиданно исключили из участия в шоу талантов в театральной школе, где я училась. Родители увезли меня в отпуск с собой — ну и в школе решили, что мне это не так важно. Хотя мы с тремя моими подружками подготовили отличный номер из мюзикла «Чикаго» для этого конкурса. Я была очень расстроена, конечно, но еще больше переживали мои папа и мама — ведь это они организовали эти самые каникулы. И когда я рыдала в гостиничном номере, родители меня уговаривали не сдаваться, а выступить на конкурсе местного театрального фестиваля у нас в Ливерпуле. Папа с мамой знали, что у меня давно подготовлен монолог — о трагедии, случившейся в свое время на стадионе во время футбольного матча… И с этим монологом я выиграла конкурс. Помню лица своих родителей в тот момент. Преподавательница актерского мастерства послала меня после этого на кастинг в радиошоу, у меня появился агент, и дальше пошли все мои телероли. Так вот если бы со мной тогда так не поступили, я бы вряд ли решилась принять участие в театральном фестивале, где мой монолог неожиданно привлек столько внимания. И что бы было со мной дальше — неизвестно. Как шутит Райан Рейнольдс, я бы могла стать портовым грузчиком!»
, — рассказала актриса.
Кстати, в свои 28 лет актриса продолжает жить с родителями. В прошлом году Джоди провела в Ливерпуле весь карантин и поняла, насколько близка со своей семьей.
«Если бы я могла, мне кажется, я бы до седых волос там жила. Но честное слово, в моей детской спальне все поменяли — и кровать там двуспальная теперь, и на обоях не изображен Винни-Пух. Моя мама готовит такой воскресный ростбиф, что я никак не могу себя заставить запаковать вещи и уехать из родительского дома. Хотя умом понимаю, что пора уже обрести собственное пространство и независимость. Но не хочу, и все тут… У меня большая семья, и я со всеми очень близка. Во время карантина я особенно это ощутила — когда ты дома, со своими родными, это словно теплые объятия… Мы с младшим братом Чарли играли в бадминтон, бесились как дети малые. Ждали, когда мама позовет к столу… Именно семья и отношения с родными помогают держать равновесие, сохранять устойчивость и стабильность. Мы, ливерпульцы, очень специфические люди. Особая у нас порода. Может, все дело в здешней воде? Не знаю, почему так, но у нас каждый — индивидуалист с чертовски крутым (и не всегда приличным!) чувством юмора. И я поэтому очень скучаю, когда уезжаю из Ливерпуля»
, — призналась Джоди.
По словам Комер, большую часть времени она проводит в родном Ливерпуле. И пока не готова присоединиться к звёздной тусовке Лос-Анджелеса.
«Нет, пока что точно нет! Даже яркие огни Лондона я не променяю на походы с родителями в наши родные ливерпульские пабы. У меня аллергия на Лос-Анджелес. Но когда меня спрашивают, почему я не там, отвечаю вежливо: «У вас нет таких пабов, как у нас в Ливерпуле!». Мой папа с гордостью обошел все наши любимые заведения с моими призами — прочитал им лекции о моем творчестве!».
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