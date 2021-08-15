Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

15 августа
2021 год

Лайфстайл >>
15 августа 2021
28-летнюю Джоди Комер по праву считают «ветераном» британских сериалов. С 15 лет она доблестно несла службу на телевизионном фронте и снялась в 20 сериалах. Лишь в 2019 году жизнь актрисы круто изменилась, её заметил Голливуд. Режиссер Ридли Скотт предложил Джоди главную роль в исторической драме «Последняя дуэль», где она появится вместе с Мэттом Деймоном, Адамом Драйвером и Беном Аффлеком. А сейчас на большом экране уже можно увидеть первый большой проект с участием Джоди Комер — научно-фантастический фильм «Главный герой».

28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

«Знаете, я так долго и давно работаю на телевидении, что даже боялась немного вступить в иной мир. Может, я всего лишь телеактриса? И на большее не способна? Отлично помню, какой испытывала ужас – никогда не снималась в главной роли в проекте с таким бюджетом. На самом деле, технически, мой дебют состоялся в Голливуде в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход». Но это был всего лишь один-единственный съемочный день, и я мало что успела увидеть, а главное — не осознала тогда грандиозного размаха», — рассказала Комер.

В недавнем интервью актриса поделилась впечатлениями от работы в Голливуде. Её партнером по «Главному герою» стал Райан Рейнольдс. Джоди рассказала об их первой встрече с режиссером.

28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

«Это было необыкновенно. В тот день, когда я прилетела в Нью-Йорк на встречу с Райаном и Шоном Леви, только накануне отснявшись в последней серии второго сезона «Убивая Еву», чувствовала себя немного как зомби. Весь полет думала, какую могу сделать ошибку и как мне обращаться к Райану — мистер Рейнольдс или просто Райан? Но они оба сразу же сделали все, чтобы я почувствовала себя комфортно и спокойно. Проба прошла как обычная репетиция. Никакой нервотрепки и волнения. Было очевидно, что они именно меня хотят и за меня болеют. И эта доброжелательная атмосфера сохранялась в процессе всей работы над фильмом. Райан настоящий гений — у него необыкновенно быстрые реакции на все и комедийный дар. Я наблюдала за ним, училась у него на этих съемках и совершила много открытий».

В актёрской профессии очень часто всё решает удача. В жизни Джоди Комер тоже произошел судьбоносный случай, благодаря которому она начала делать первые шаги в карьере.

28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

«Мне было 12 лет, когда меня неожиданно исключили из участия в шоу талантов в театральной школе, где я училась. Родители увезли меня в отпуск с собой — ну и в школе решили, что мне это не так важно. Хотя мы с тремя моими подружками подготовили отличный номер из мюзикла «Чикаго» для этого конкурса. Я была очень расстроена, конечно, но еще больше переживали мои папа и мама — ведь это они организовали эти самые каникулы. И когда я рыдала в гостиничном номере, родители меня уговаривали не сдаваться, а выступить на конкурсе местного театрального фестиваля у нас в Ливерпуле. Папа с мамой знали, что у меня давно подготовлен монолог — о трагедии, случившейся в свое время на стадионе во время футбольного матча… И с этим монологом я выиграла конкурс. Помню лица своих родителей в тот момент. Преподавательница актерского мастерства послала меня после этого на кастинг в радиошоу, у меня появился агент, и дальше пошли все мои телероли. Так вот если бы со мной тогда так не поступили, я бы вряд ли решилась принять участие в театральном фестивале, где мой монолог неожиданно привлек столько внимания. И что бы было со мной дальше — неизвестно. Как шутит Райан Рейнольдс, я бы могла стать портовым грузчиком!», — рассказала актриса.

Кстати, в свои 28 лет актриса продолжает жить с родителями. В прошлом году Джоди провела в Ливерпуле весь карантин и поняла, насколько близка со своей семьей.

«Если бы я могла, мне кажется, я бы до седых волос там жила. Но честное слово, в моей детской спальне все поменяли — и кровать там двуспальная теперь, и на обоях не изображен Винни-Пух. Моя мама готовит такой воскресный ростбиф, что я никак не могу себя заставить запаковать вещи и уехать из родительского дома. Хотя умом понимаю, что пора уже обрести собственное пространство и независимость. Но не хочу, и все тут… У меня большая семья, и я со всеми очень близка. Во время карантина я особенно это ощутила — когда ты дома, со своими родными, это словно теплые объятия… Мы с младшим братом Чарли играли в бадминтон, бесились как дети малые. Ждали, когда мама позовет к столу… Именно семья и отношения с родными помогают держать равновесие, сохранять устойчивость и стабильность. Мы, ливерпульцы, очень специфические люди. Особая у нас порода. Может, все дело в здешней воде? Не знаю, почему так, но у нас каждый — индивидуалист с чертовски крутым (и не всегда приличным!) чувством юмора. И я поэтому очень скучаю, когда уезжаю из Ливерпуля», — призналась Джоди.

28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

По словам Комер, большую часть времени она проводит в родном Ливерпуле. И пока не готова присоединиться к звёздной тусовке Лос-Анджелеса.

«Нет, пока что точно нет! Даже яркие огни Лондона я не променяю на походы с родителями в наши родные ливерпульские пабы. У меня аллергия на Лос-Анджелес. Но когда меня спрашивают, почему я не там, отвечаю вежливо: «У вас нет таких пабов, как у нас в Ливерпуле!». Мой папа с гордостью обошел все наши любимые заведения с моими призами — прочитал им лекции о моем творчестве!».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Главный герой»: Коктейль Молотовой
Страх и ненависть в Голливуде: Белые актёры, режиссёры и сценаристы пожаловались на «обратный расизм»
Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»
Поиск по меткам
семья
персоны
Бен АффлекАдам ДрайверМэтт ДэймонДжоди КомерШон ЛевиРайан РейнольдсРидли Скотт
фильмы
Главный геройЗвёздные Войны: Скайуокер. ВосходПоследняя дуэль

фотографии >>
28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями фотографии
28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями фотографии
28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями фотографии
28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тарсизио Мейра
12 августа ушёл из жизни бразильский актёр Тарсизио Мейра.
Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.

День рождения >>

Юрий Быков
Екатерина Васильева
Галина Гудова
Валерия Заклунная
Александр Константинов
Алексей Митин
Михаил Филиппов
Людмила Хитяева
Ян Цапник
Бен Аффлек
Анджела Бассетт
Барбара Буше
Витторио Каприоли
Дженнифер Лоуренс
Дебра Мессинг
Доротея Тончева
все родившиеся 15 августа >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Вуду
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Босс-молокосос 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Кодекс киллера
криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2021
Охотник за разумом. Схватка
биография, драма, криминальный фильм, мистика
США, 2021
Проклятие пиковой дамы
фильм ужасов
Канада, 2021
Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен