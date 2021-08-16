«Нас лишают права на труд»: Александр Песков рассказал о бедственном положении театральных артистов

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В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие»

Он уверен, что артистка стала «ритуальным агентом»

15 августа

28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

Актриса не хочет съезжать из родительского дома и из родного Ливерпуля