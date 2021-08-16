«Нас лишают права на труд»: Александр Песков рассказал о бедственном положении театральных артистов

Актёр Александр Песков
в одном из интервью пожаловался, что пандемия коронавируса сильно повлияла на театральную сферу. По словам Пескова, он и его коллеги, работающие в театрах, уже несколько месяцев получают мизерную зарплату. Их заработок складывается из небольшого оклада и оплаты за спектакли, в которых не всегда удается сыграть. А больше всего на жизнь актеров повлияла удаленка, на которую отправляют всех задействованных в постановке, даже если коронавирус подтвердился у одного из участников.
«Нас лишают права на труд, отправляют на удаленку, и мы ничего не получаем за несыгранные спектакли. Наша зарплата складывается из мизерного оклада, все остальное нужно добирать количеством спектаклей»
, — заявил артист.
Александр признался, что даже не представляет, каково приходится менее востребованным артистам, которых не зовут сниматься в кино. Ведь у них нет дополнительного заработка.
«Это намеренное убийство театров?»
, — задался вопросом Песков.
В период самоизоляции, когда театры не работали вовсе, актёрам платили за несыгранные спектакли. Когда появилась возможность вернуться к работе, ситуацию усложнили ограничения по количеству зрителей в зале. По словам Пескова, театрам стало трудно зарабатывать на спектаклях. Вдобавок он считает, что, когда зал наполовину пуст, у зрителя меняется восприятие постановки.
«Когда в зале присутствует, например, всего 50% зрителей, они уже реагируют не так, как при полной заполняемости. Зритель отчасти стесняется проявлять свои реакции. Он сидит через кресло от соседа. От проявления любой реакции человек спохватывается, не помешал ли он кому-то. Мы, актеры, это чувствуем»
, — сказал артист.
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