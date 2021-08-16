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Стас Барецкий обвинил Наталью Дрожжину в воровстве надгробной плиты

16 августа
2021 год

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16 августа 2021
Стас Барецкий в программе «Прямой эфир» обвинил Наталью Дрожжину в воровстве памятника.

Стас Барецкий обвинил Наталью Дрожжину в воровстве надгробной плиты

Шоумен считает, что Дрожжина продаёт ритуальные услуги. Барецкий добавил, что даже имел совместный бизнес с Натальей, однако артистка «кинула» его на 300 тысяч рублей.

«Дрожжина — самый настоящий ритуальный агент. Как только умирает какой-то известный артист, она бежит к его родственникам и предлагает свои услуги. У меня с ней был совместный бизнес, мы хоронили одного знаменитого актера, но она меня кинула на 300 тысяч рублей. Что касается слухов насчет памятника… она украла и поставила его на могилу своей матери. Это правда, я знаю эту историю. Человек ничем не брезгует, человек зарабатывает деньги. Не обманет — не проживет».

Супруг Дрожжиной Михаил Цивин остро отреагировал на заявление музыканта.

«Да вы что, с ума сошли?! Памятник нам на Даниловском кладбище делали. Начальник этого кладбища — брат моей секретарши. Вы что, ребята?»

Цивин отметил, что из-за плохого самочувствия и постоянных разборок его супруга всё никак не могла навести порядок на могиле родительницы. За неё это сделали неравнодушные люди.

«Они бесплатно убрали участок Наташиной матери на Кунцевском кладбище».

Ранее актриса Наталья Дрожжина и её муж юрист Михаил Цивин фигурировали в скандале, связанном с махинациями вокруг имущества Алексея Баталова. Тогда 85-летняя вдова артиста Гитана Леонтенко заявила, что она и её дочь, страдающая ДЦП, стали жертвами мошенников. Гитана Аркадьевна рассказывала, что её заставили подписать доверенность на имена Дрожжиной и Цивина. По словам Леонтенко, Дрожжина и Цивин стали владельцами мастерской Баталова в центре Москвы, нескольких столичных квартир в «Доме на набережной» и на Кутузовском проспекте, а также заграничных и российских банковских счетов. Вдова Алексея Баталова обратилась в полицию. Тогда Дрожжина и Цивин рассказали свою версию событий, связанных с имуществом Алексея Баталова. Они признались, что хотели помочь старшей дочери актёра. По словам Дрожжиной и Цивина, Гитана Аркадьевна попросила их защитить её от притязаний дочери Баталова от первого брака на имущество артиста. Именно поэтому вдова Баталова переписала на них всё.

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Стас Барецкий обвинил Наталью Дрожжину в воровстве надгробной плиты фотографии
Стас Барецкий обвинил Наталью Дрожжину в воровстве надгробной плиты фотографии
Стас Барецкий обвинил Наталью Дрожжину в воровстве надгробной плиты фотографии
Стас Барецкий обвинил Наталью Дрожжину в воровстве надгробной плиты фотографии
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