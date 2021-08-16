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«Что за ерунда, какой повар?»: Михаил Тарабукин о том, как попал в «Кухню»

16 августа
2021 год

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16 августа 2021
40-летний Михаил Тарабукин в одном из интервью рассказал, как сериал «Кухня» изменил его жизнь. Вот уже более 10 лет актёр не выходит из образа повара Феди Юрченко. Сначала «Кухня», «Отель Элеон», «Гранд», а потом и отдельная история «СеняФедя» — так Тарабукин застрял в этой истории. И ни о чём не жалеет.

«Что за ерунда, какой повар?»: Михаил Тарабукин о том, как попал в «Кухню»

«Я чаще снимался в военных фильмах, в сериалах про полицейских, десантников. Например, в очень популярном сериале «Морские дьяволы», который до сих пор часто показывают. И вот однажды звонит агент: «У меня две новости: во-первых, в «Дьяволах…» ты больше не снимаешься — не удалось договориться по условиям…» А я был в Киеве, шел из бутика с огромными пакетами дорогущей одежды для моей тогдашней девушки. От неожиданности пакеты выронил, кричу в трубку: «Как так?!» — «Подожди, есть и хорошая новость: тебя зовут на пробы в ситком про ресторан». Начинаю истерить: «Что за ерунда, какой повар?» Очень расстроился из-за «Дьяволов…». Потопал ногами, попинал пакеты, но на пробы в «Кухню» пошел. И в итоге попал в суперуспешный проект, а потом и в его продолжения. Все новые сезоны «СениФеди» ведь снимаются потому, что интерес зрителей к этой истории сохраняется до сих пор. И если мужчины старше сорока благодарят меня за «Дьяволов…», то женщины и подростки больше любят «Кухню», — сказал Тарабукин.

«Что за ерунда, какой повар?»: Михаил Тарабукин о том, как попал в «Кухню»

Работать над ситкомом оказалось не так легко. От стрессовых ситуаций никуда не денешься. Михаил рассказал, что на съёмочной площадке «Кухни» установили настоящие, безумно дорогие плиты. А вытяжку не предусмотрели. Поэтому у актёров была самая настоящая «запара». Однажды к ним на площадку дважды за день приезжала скорая помощь.

«Режиссёр подгонял — группа не укладывалась в отведённое время. И Серёжа Лавыгин поспешил, схватился за тесак и порезал сухожилие. Вызвали врачей, ему зашили руку, и он продолжил работать. Через пару часов в другой сцене героиня Леры Федорович должна была метнуть нож моему Феде между ног. На самом деле Лера бросала нож не в меня, разные планы снимали отдельно, чтобы потом смонтировать. Мне в брючину нож должен был воткнуть реквизитор. Но в спешке он промахнулся и попал не в брючину, а прямо мне в ногу. Вижу — по штанам кровь растекается. Снова звоним «103». «Скорая» приехала, врачи мне рану обработали и спрашивают: «Вы какое-то трюковое кино снимаете?» — «Нет, комедию про ресторан…», — поделился воспоминаниями Тарабукин.

«Что за ерунда, какой повар?»: Михаил Тарабукин о том, как попал в «Кухню»

Михаил рассказал, как решил связать жизнь с кино. Оказывается, в театральный ВУЗ он попал случайно и смог поступить на актёрский факультет с первого раза.

«По математике, химии, физике у меня были колы, так что пришлось идти в артисты. Если серьезно, то в театральный попал случайно, во многом благодаря одной женщине, очень пожилой актрисе. Она всю жизнь проработала в Русском драматическом театре в Риге, а на пенсии близкие перевезли её в Москву. И когда я — сам не знаю почему — собрался в театральный, она взялась подготовить со мной басню, стихотворение и прозу. Причём, в отличие от других абитуриентов, я поступал только в Щукинское училище. Потому что там в своё время учились любимые актёры моей мамы: Андрей Миронов, Александр Ширвиндт. А так как меня сразу взяли, показываться в другие вузы и не стал».

Сейчас за плечами у Тарабукина более 100 киноработ. А вот семью пока создать не удалось. По словам актёра, он полностью готов к серьёзным отношениям, к детям, но жениться почему-то боится.

«Были в моей жизни и полтора года невротических, болезненных отношений, а потом тяжёлое расставание с одной очень известной актрисой. Мы с ней не совпали фазами: ей не нужно ничего серьёзного, потому что она до этого долго находилась в официальном браке. А мне, наоборот, хочется семьи, ребёнка… Да, я хочу детей. Но мне долгие годы казалось, что я ещё не встретил ту самую-единственную, которая на «5 с плюсом», что она где-то там за поворотом… Вот сейчас у меня хорошая девушка. Недавно мне исполнилось 40 лет, и она очень мило поздравила меня. Хотели полетать на воздушном шаре, однако была нелётная погода. Но она украсила воздушными шариками квартиру и заказала торт с фигурками хрюшек. Я же коллекционирую поросят. Первого — по имени Хрюшон, который до сих пор сидит у меня на этажерке, — получил от Деда Мороза на свой первый Новый год. С тех пор уже 39 лет очень люблю свинячью тему. Всё у нас прекрасно, но жениться боюсь. Это я от отца унаследовал: неуверенность, копания в себе, сомнения вечные. Совершенно не стесняюсь в этом признаться. Как и не стесняюсь общаться с психологом, чтобы разобраться в своих проблемах. Мне, например, тяжело принять свой возраст. Бац, и тебе сорок! Чувствую профессиональное выгорание, потому что физически устал играть пацанов. В общем, в себе я только начал разбираться. Но точно знаю: если у меня появится ребёнок, никогда его не брошу. Может, не буду любить его мать, буду страдать, мучиться, но ребёнку обязательно нужен отец…».
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«Что за ерунда, какой повар?»: Михаил Тарабукин о том, как попал в «Кухню» фотографии
«Что за ерунда, какой повар?»: Михаил Тарабукин о том, как попал в «Кухню» фотографии
«Что за ерунда, какой повар?»: Михаил Тарабукин о том, как попал в «Кухню» фотографии
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