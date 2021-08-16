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Анастасия Макеева готовится к материнству с квантовым психологом

16 августа
2021 год

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16 августа 2021
Анастасия Макеева рассказала в своём инстагараме, что всерьёз задумалась о материнстве и готовится к нему, посещая психолога.

Анастасия Макеева готовится к материнству с квантовым психологом

По словам актрисы, квантовый психолог помогла ей поверить в то, что у неё и Романа получится стать родителями. Ранее актриса рассказывала о генетических особенностях своего организма и 4 ЭКО.

«Мама. Первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверена, что всё случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу».

Анастасия Макеева призналась, что её впечатлила работа психолога. Актриса отметила, что сначала не могла настроиться на правильный лад, однако позже стала прислушиваться к советам специалиста. По словам артистки, она и её супруг едва смогли сдержать нахлынувшие на них эмоции.

«В какой-то момент все барьеры рухнули, и сознание перестало сопротивляться, я не могла сдерживать эмоции, и слезы лились градом до самого конца встречи. Даже Рома, который сдерживает эмоции, кусал губы и защищал свое самое сокровенное до последнего. Его тоже колбасило».

Актриса также высказала надежду, что благодаря венчанию сможет родить ребенка.

«Мы захотели венчаться практически сразу, как приняли решение пожениться. Для нас это очень важный шаг. Несмотря на мои проблемы с деторождением, мы уверены, что именно после венчания у нас все получится».
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№ 1
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   16.08.2021 - 20:56
Нравится с ней фильм "Всадник по имени смерть" и выступление в "Трех аккордах".Желаю счастья, в том числе советую подумать об усыновлении. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анастасия Макеева готовится к материнству с квантовым психологом фотографии
Анастасия Макеева готовится к материнству с квантовым психологом фотографии
Анастасия Макеева готовится к материнству с квантовым психологом фотографии
Анастасия Макеева готовится к материнству с квантовым психологом фотографии
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