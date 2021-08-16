В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие»

анонс

Он уверен, что артистка стала «ритуальным агентом»

«Нас лишают права на труд»: Александр Песков рассказал о бедственном положении театральных артистов

15 августа

28-летняя Джоди Комер рассказала, что до сих пор живет с родителями

Актриса не хочет съезжать из родительского дома и из родного Ливерпуля