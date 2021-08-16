Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие»

16 августа
2021 год

Лайфстайл >>
16 августа 2021
В Карелии установят памятник культовому советскому фильму «...А зори здесь тихие», который режиссёр Станислав Ростоцкий снимал в Сортавальском районе республики. Об этом сообщает «Российская газета».

В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие»

К юбилею выхода фильма власти республики решили открыть монумент героиням — женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. Об этом в соцсетях написал глава Карелии Артур Парфенчиков. Он добавил, что с подобным предложением несколько лет назад обратился Анатолий Павлович Щербаков — ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший в 1944 году Олонецкий район республики. Идею поддержала и Елена Драпеко, сыгравшая в фильме Лизу Бричкину. Глава Карелии подчеркнул, что место для монумента уже определено.

«Уже определили и место для монумента — рядом с водопадом Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Здесь снималась одна из сцен картины. Средства на создание и установку памятника Карелия получит в рамках национального проекта «Культура». Уже готовы два эскиза. Из них выберут лучший».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ольга Дроздова, Яна Поплавская и Стас Садальский раскритиковали надгробный памятник Галине Волчек
Гарри Поттеру поставили памятник в центре Лондона
Антону Ельчину установили памятник
В Подмосковье открыли памятник Виктору Сухорукову
Памятник Олегу Янковскому появится в Саратове
Памятник Вячеславу Тихонову установят в Подмосковье
Памятник Георгию Вицину появится в Суздале
В Москве появился памятник супергерою
персоны
Елена Драпеко
фильмы
... А зори здесь тихие

фотографии >>
В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие» фотографии
В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие» фотографии
В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие» фотографии
В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тарсизио Мейра
12 августа ушёл из жизни бразильский актёр Тарсизио Мейра.
Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Николай Ефремов
Кирилл Зайцев (II)
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Автандил Махарадзе
Кэм Джиганде
Стив Карелл
Мадонна
Саския Ривз
Пьер Ришар
Лесли Энн Уоррен
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Вуду
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Босс-молокосос 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Кодекс киллера
криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2021
Охотник за разумом. Схватка
биография, драма, криминальный фильм, мистика
США, 2021
Проклятие пиковой дамы
фильм ужасов
Канада, 2021
Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен