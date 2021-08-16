В Карелии установят памятник фильму «...А зори здесь тихие»

В Карелии установят памятник культовому советскому фильму «...А зори здесь тихие
», который режиссёр Станислав Ростоцкий
снимал в Сортавальском районе республики. Об этом сообщает «Российская газета
».
К юбилею выхода фильма власти республики решили открыть монумент героиням — женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. Об этом в соцсетях написал глава Карелии Артур Парфенчиков. Он добавил, что с подобным предложением несколько лет назад обратился Анатолий Павлович Щербаков — ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший в 1944 году Олонецкий район республики. Идею поддержала и Елена Драпеко
, сыгравшая в фильме Лизу Бричкину. Глава Карелии подчеркнул, что место для монумента уже определено.
«Уже определили и место для монумента — рядом с водопадом Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Здесь снималась одна из сцен картины. Средства на создание и установку памятника Карелия получит в рамках национального проекта «Культура». Уже готовы два эскиза. Из них выберут лучший».
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