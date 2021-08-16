Disney отправила Скарлетт Йоханссон в чёрный список

Генеральный директор Walt Disney Боб Чапек
обратился к Скарлетт Йоханссон
по поводу иска против «Чёрной вдовы
». В беседе с аналитиками с Уолл-стрит Чапек поведал о других «кадровых»
договоренностях, которые пошли на пользу производственному гиганту, и рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на прокат.
В конце июня Скарлетт Йоханнсон подала иск о нарушении условий контракта против Disney, которой принадлежит Marvel Entertainment
. Disney быстро нанесла ответный удар, отрицая любые нарушения. Руководство студии очень резко отреагировало на иск актрисы, заявив, что Йоханссон наплевать на здоровье зрителей во время пандемии и её интересуют только деньги. А на днях стало известно, что Disney решила избавиться от всех проектов, где предполагалось участие Скарлетт. Компания назвала Йоханссон «бессердечной»
, а её иск – «необоснованным»
.
«Иск особенно печален тем, что он бездушно игнорирует ужасные и продолжительные глобальные последствия пандемии Covid-19. Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон, и, кроме того, выпуск «Черной вдовы» на Disney + значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию сверх 20 миллионов долларов, которые она получила на сегодняшний день».
Как сообщает The Hollywood Reporter
, Чапек сказал, что компания и раньше «заключала сотни соглашений с талантами»
, которые «в целом прошли очень гладко»
. Он добавил, что коронавирус сильно помешал их планам.
«Эти фильмы были задуманы в то время, когда мы определенно не знали о COVID. Как и то, что мы делали много раз раньше, мы нашли способы справедливой компенсации нашим звездам, чтобы, несмотря ни на что, все были довольны»
.
Генеральный директор Disney отстаивал позицию компании, однако другие не разделили этого. В своем заявлении агент CAA Брайан Лурд
назвал «низостью»
резкие комментарии Disney.
«Они бессовестно и ложно обвинили госпожу Йоханссон в безразличии к глобальной пандемии COVID. Они пытаются представить ее тем, кем она не является».
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