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Disney отправила Скарлетт Йоханссон в чёрный список

16 августа
2021 год

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16 августа 2021
Генеральный директор Walt Disney Боб Чапек обратился к Скарлетт Йоханссон по поводу иска против «Чёрной вдовы». В беседе с аналитиками с Уолл-стрит Чапек поведал о других «кадровых» договоренностях, которые пошли на пользу производственному гиганту, и рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на прокат.

Disney отправила Скарлетт Йоханссон в чёрный список

В конце июня Скарлетт Йоханнсон подала иск о нарушении условий контракта против Disney, которой принадлежит Marvel Entertainment. Disney быстро нанесла ответный удар, отрицая любые нарушения. Руководство студии очень резко отреагировало на иск актрисы, заявив, что Йоханссон наплевать на здоровье зрителей во время пандемии и её интересуют только деньги. А на днях стало известно, что Disney решила избавиться от всех проектов, где предполагалось участие Скарлетт. Компания назвала Йоханссон «бессердечной», а её иск – «необоснованным».

«Иск особенно печален тем, что он бездушно игнорирует ужасные и продолжительные глобальные последствия пандемии Covid-19. Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон, и, кроме того, выпуск «Черной вдовы» на Disney + значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию сверх 20 миллионов долларов, которые она получила на сегодняшний день».

Как сообщает The Hollywood Reporter, Чапек сказал, что компания и раньше «заключала сотни соглашений с талантами», которые «в целом прошли очень гладко». Он добавил, что коронавирус сильно помешал их планам.

«Эти фильмы были задуманы в то время, когда мы определенно не знали о COVID. Как и то, что мы делали много раз раньше, мы нашли способы справедливой компенсации нашим звездам, чтобы, несмотря ни на что, все были довольны».

Генеральный директор Disney отстаивал позицию компании, однако другие не разделили этого. В своем заявлении агент CAA Брайан Лурд назвал «низостью» резкие комментарии Disney.

«Они бессовестно и ложно обвинили госпожу Йоханссон в безразличии к глобальной пандемии COVID. Они пытаются представить ее тем, кем она не является».
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