Брюс Уиллис снялся в рекламе с Азаматом Мусагалиевым

Ролик, на днях появившийся в сети, в котором Брюс Уиллис читает стихотворение на русском языке
, оказался фейком только наполовину. Нет, этот «крепкий орешек» не настоящий. Да, Уиллис действительно сотрудничает с Азаматом Мусагалиевым
в рамках рекламной кампании МегаФона.
Мегафон представил многосерийный семейный блокбастер с участием актёра и комика в ролях напарников-спецагентов. Каждая серия представляет собой законченную историю. Напарники-спецагенты оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту компании. Брюс Уиллис
, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый, и умеет в каждой ситуации найти выгоду.
Первый эпизод рекламного сериала посвящен новому тарифу «Первый семейный» и уже доступен в сети. Режиссером ролика стал Илья Найшуллер
. Герой Брюса Уиллиса создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнером МегаФона — компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.
«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж
, — признался Брюс. — У меня отличный напарник, режиссёрская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времён «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съёмках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду
».
«Для меня это первый подобный опыт съёмок с использованием технологии генерации лиц
, — рассказал Азамат Мусагалиев. — Я впечатлён результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают привычные процессы. В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от МегаФона помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир
».
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