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Ирина Горбачёва выпустит свою первую песню «Ты и я»

17 августа
2021 год

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17 августа 2021
33-летняя Ирина Горбачёва опубликовала в Инстаграме тизер клипа на свою первую песню «Ты и я», премьера которого назначена на 20 августа. Композиция создана в соавторстве с певицей и по совместительству подругой Ирины Тосей Чайкиной.

Ирина Горбачёва выпустит свою первую песню «Ты и я»


«А вот и моя новая история! «Ты и я» – моя первая песня! Самая нежная, лиричная из всех, что мы с Тосей написали! (а их уже 6!) В этом мире все пронизано взаимоотношениями, а если присмотреться ещё ближе, то все начинается с «Ты» и «Я»! Друг, отец, брат, супруга, сын, сестра, муж, мама… Все эти названия уходят на задний план, когда глаза смотрят в глаза!», – написала Ирина в тексте поста.

Актриса поблагодарила за поддержку своих друзей и возлюбленного Антона Савлепова, а также поделилась историей создания музыкального клипа.

Ирина Горбачёва выпустит свою первую песню «Ты и я»


«История этого клипа пришла сразу и была максимально проста и сентиментальна! Все чаще из нашей жизни уходят простые, нежные проявления любви, сладости момента нахождения рядом и любованием друг другом… Спасибо моим киевским друзьям за поддержку и Киеву! Город, в котором мне так многое стало по-настоящему родным и трепетным! Хочу жить, любить, творить, радоваться жизни и делиться этой радостью с окружающими!! С 20 августа в ваших ушах и глазах! И Тоша – без тебя нет этих текстов!».

Отметим, что песня «Ты и я» – не первое сотрудничество Ирины с певицей Тосей Чайкиной. В ноябре 2020 года Горбачёва снялась в клипе на песню Тоси «Обняла. Люблю. Целую», название которой – цитата из переписки Ирины и Тоси. Тогда Ирина приняла участие только как актриса, но теперь у поклонников появится возможность оценить и музыкальный талант актрисы.
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Ирина Горбачёва выпустит свою первую песню «Ты и я» фотографии
Ирина Горбачёва выпустит свою первую песню «Ты и я» фотографии
Ирина Горбачёва выпустит свою первую песню «Ты и я» фотографии
Ирина Горбачёва выпустит свою первую песню «Ты и я» фотографии
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