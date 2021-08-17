Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото

16 августа старшей дочери Деми Мур Румер Уиллис
исполнилось 33 года. По этому случаю актриса опубликовала в Инстаграме
пару архивных фотографий и поздравила именинницу трогательным признанием в любви.
«Румер Гленн Уиллис – ты перевернула мой мир, когда в 7:04 утра в Падуке, штат Кентукки, появилась на свет. Ты придерживалась расписания и прибыла ровно в назначенный срок. Готовая к жизни, любви и знаниям. Ты была великолепным ребенком и выросла в потрясающую, замечательную молодую женщину. Я так благодарна тебе за то, что ты выбрала меня своей матерью. С днем рождения, Румер Гленн. Я люблю, обожаю тебя и очень хочу увидеть, что принесут следующие 33 года!»
, – поздравила Деми Мур свою дочь.
Румер Уиллис в честь своего дня рождения также поделилась детскими снимками в объятиях мамы и отца Брюса Уиллиса на своей странице в Инстаграме
.
обсуждение >>