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Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото

17 августа
2021 год

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17 августа 2021
16 августа старшей дочери Деми Мур Румер Уиллис исполнилось 33 года. По этому случаю актриса опубликовала в Инстаграме пару архивных фотографий и поздравила именинницу трогательным признанием в любви.

Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото


«Румер Гленн Уиллис – ты перевернула мой мир, когда в 7:04 утра в Падуке, штат Кентукки, появилась на свет. Ты придерживалась расписания и прибыла ровно в назначенный срок. Готовая к жизни, любви и знаниям. Ты была великолепным ребенком и выросла в потрясающую, замечательную молодую женщину. Я так благодарна тебе за то, что ты выбрала меня своей матерью. С днем рождения, Румер Гленн. Я люблю, обожаю тебя и очень хочу увидеть, что принесут следующие 33 года!», – поздравила Деми Мур свою дочь.

Румер Уиллис в честь своего дня рождения также поделилась детскими снимками в объятиях мамы и отца Брюса Уиллиса на своей странице в Инстаграме.

Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото

Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото

Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото

Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото

Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото
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Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото фотографии
Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото фотографии
Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото фотографии
Деми Мур поздравила дочь Румер Уиллис с днём рождения серией архивных фото фотографии
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