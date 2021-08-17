Холли Берри обвиняют в разрушении карьеры спортсменки

На актрису и режиссёра Холли Берри
подала в суд спортсменка Кэт Зингано
. Она обвинила Берри в разрушении спортивной карьеры и заявила о том, что будет добиваться компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает издание TMZ
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Берри предложила Кэт сыграть роль в своём режиссёрском дебюте «Удары»
еще летом 2019 года. В исковых документах говорится, что Зингано должна была отказаться от участия в спортивных мероприятиях ради съёмок в кино на основании «бюрократических сложностей со страховой компанией». В то же время Кэт получила еще одно карьерное предложение – участие в крупном бою от спортивной организации «UFC», с которой у Зингано был заключён контракт. По просьбе Холли Берри Кэт сделала выбор в пользу ожидаемого актёрского успеха, а «UFC» разорвала соглашение со спортсменкой. После этого случилось неожиданное: Холли Берри прекратила сотрудничество с Кэт по причине того, что ей якобы был необходим боец именно «UFC».
Размер выставленной Холли Берри суммы ущерба пока не раскрывается. Кэт Зингано также заявила, что Берри разорвала с ней все контакты, однако, спортивная карьера Кэт все-таки продолжается. Сейчас она сотрудничает с другой американской спортивной организацией – «Bellator», которая проводит бои по смешанным единоборствам.
Премьера картины «Удары» назначена на 24 ноября 2021 году на стриминговой платформе «Netflix». Для Холли Берри это не только режиссерская работа – в фильме она исполнит главную роль бойца Джеки Джастис.
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